Saint-Coulomb près de Saint-Malo. Partez sur les traces bretonnes de Colette, la romancière amoureuse de la Bretagne

L’année 2023 a fêté le 150e anniversaire de la naissance de Colette le 28 janvier (1873-1954), une des plus grandes auteures de la littérature française contemporaine, et les 100 ans de son roman à succès Le Blé en herbe, édité en 1923. Bourguignonne de naissance, la femme de lettres affectionnait la Bretagne, et plus encore la côte d’Émeraude. Chaque été, elle occupait sa maison Roz-Ven à Saint-Coulomb, commune qui jouxte Cancale et Saint-Malo en Ille-et-Vilaine

Roz-Ven, qui signifie « Rose des vents » en breton, est cachée dans la verdure, au fond du joli vallon qui descend à la plage de la Touesse. Aujourd’hui et depuis 2020, la villa où a vécu Colette de 1910 à 1924, est un domaine privé de sept hectares classé écoresponsable. Le Domaine de la Maison de Colette d’Aurélie et Pierre-Emmanuel Poujardieu bénéficie d’un emplacement exceptionnel, avec vue et accès direct à la mer. Deux tentes bambous modulables attenantes de 400 mètres carrés sont mises à disposition des participants par les propriétaires, pour l’organisation de leurs mariages, avec également une terrasse au pied de la maison historique de Colette.

Roz-Ven La plage de la Touesse appelée couramment la plage de Colette

Nichée à côté de la plage de la Touesse, Roz Ven est célèbre depuis qu’elle a accueilli la romancière au début du XXe siècle. Ici, tout rappelle Colette : le pictogramme planté sur le sable de la plage de la Touesse appelée aussi la plage de Colette ; la maison d’hôtes : Maison de la Plage Dunes de Rozven Colette, voisine du Domaine de Colette ; le restaurant Colette ; un promoteur immobilier vend ses parcelles sur : Le Clos Colette ; La pente qui dévale de la route départementale jusqu’à la mer porte le nom de Chemin du Blé en herbe, etc.

C’est quand elle divorce de son mari Henry-Gauthier Villars (Willy) en 1906 que l’écrivaine rencontre à Paris la marquise Mathilde de Morny, dite Missy. Les deux femmes entretiennent une liaison et recherchent une villa en bord de mer en Bretagne. Au départ, c’est Missy qui souhaite faire l’acquisition du petit manoir, mais c’est Colette qui achète Roz-Ven car la Baronne de Crest, fille de la Comtesse de Gésincourt, héritiaire et propriétaire du lieu, refuse de vendre la villa à une femme habillée en homme. Missy meuble la demeure entièrement. Mais la relation des deux femmes dure à peine deux années. Missy reprend son mobilier et quitte Roz-Ven.

Colette séjournera à Roz-Ven pendant 14 ans en y conviant de nombreux artistes. Ce site enchanteur lui inspira plusieurs de ses romans, entre autres Le Blé en Herbe en 1923 : le livre, dans lequel elle décrit sa maison, a pour cadre les grèves et la campagne de Saint-Coulomb. Les premiers chapitres de ce roman parurent en feuilleton dans le journal Le Matin.

Colette et Missy

À Roz-Ven, elle partage aussi sa vie avec le politique et journaliste Henry de Jouvenel avec lequel elle se marie en 1912, avant de devenir la maîtresse de son fils : Bertrand de Jouvenel. Colette affirmait et revendiquait sa bisexualité. L’ambiance était souvent très libertine à Roz-Ven entre les hommes et les femmes pour l’époque, à tel point que les habitants locaux conserveront des souvenirs surprenants de l’endroit, comme celui de voir des personnes nues dans les extérieurs de Roz-Ven…

Colette et Bertrand de Jouvenel

En 1927, Colette vend Roz-Ven, car elle part en Provence avec son dernier compagnon et le domaine restera inoccupé jusqu’en 1936. Les plantations qui entourent Roz-Ven encore aujourd’hui ont été planté par Colette.

Sidonie-Gabrielle Colette, dite Colette, Chevalier de la Légion d’Honneur en 1920 et présidente de l’Académie Goncourt en 1947, était écrivaine et vivait de sa plume, mais elle aimait se définir comme artiste de music-hall, car elle était aussi danseuse, mime, actrice, journaliste, publicitaire. Elle avait aussi fondé un institut de beauté rue Miromesnil à Paris.

Décédée le 3 août 1954, elle a été la première femme en France à recevoir des funérailles nationales. Elle repose au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Infos pratiques :

Le Domaine de Colette à Saint Coulomb (35)

À noter :

Colette, son époque, ses contemporaines et son héritage culturel et littéraire seront mis à l’honneur lors de la 11e édition du Festival international des écrits de femmes, le samedi 14 et le dimanche 15 octobre 2023 à Saint-Sauveur-en-Puisaye, village natal de Colette (89).

Pendant tout le week-end : des conférences, des entretiens, des lectures (Caroline Loeb, Sabine Haudepin et Bernadette Le Saché), des expositions et un salon du livre.

Ouvert à tout public.

2. Le livre d’Emmanuelle Lambert est paru aux Éditions Gallimard en novembre 2022, pour les 150 ans de la naissance de Colette : Sidonie Gabrielle Colette : C’est le fil de cette vie riche et intense que tire Emmanuelle Lambert dans un portrait littéraire illustré par les photographies d’Henri Cartier-Bresson, de Robert Doisneau, de Gisèle Freund, d’Irving Penn entre autres, etc. L’auteure nous y invite à relire l’œuvre et la vie d’une icône et des différentes facettes de la vie de Colette qui témoignent de son goût personnel pour l’alliance de contraires qui, chez elle n’en était pas !

3. La dernière biographie de Colette à ce jour, l‘ouvrage de Gérard Bonal était indisponible depuis plusieurs années. Il ressort aujourd’hui aux éditions Le Passeur sous le titre : Colette l’affranchie, disponible chez tous les libraires à partir du 5 octobre 2023.