Saint-Brieuc. Rock’n Toques mêle gastronomie et musique

Les amateurs de musique le savent bien : en festival, le menu est plutôt au sandwich-frites qu’au plat étoilé. Une fatalité ? À Saint-Brieuc, plusieurs chefs, l’Office de Tourisme et Art Rock ont décidé qu’il était temps de changer les choses. La 13e édition se tiendra les 3, 4 et 5 juin 2022.

Savoureux mélange de gastronomie, de musique live et de street-food, Rock’n Toques est né d’une volonté collective d’offrir une restauration de qualité aux 70 000 festivaliers d’Art Rock, chaque week-end de Pentecôte. Cet événement organisé par l’Office de Tourisme aux côtés d’Art Rock, rythme les trois jours du festival. Des invités, des habitués, des nouveautés… Une chose est sûre : musique, gastronomie et convivialité sont les ingrédients connus d’une recette qui ravit les mélomanes gourmands depuis 2008 ! Pour cette nouvelle édition concoctée aux petits oignons, la brigade la plus rock de l’Ouest donne rendez-vous, à tous les gourmands, les 3, 4 et 5 juin. Un événement à ne pas manquer, qui donne des airs de cuisine géante au centre-ville de Saint-Brieuc.

Rock’n Toques : pionnier de la gastronomie en festival !

Chaque année depuis 39 ans, le festival Art Rock prend ses quartiers en cœur de ville pour trois jours de fête. Sur le « Village », une scène gratuite accueille les musiciens du métro parisien, invités pour l’occasion. En face, se dressent les cuisines de Rock’n Toques. Dès le vendredi soir, lancement du festival, on fait la queue pour déguster les plats concoctés par ce collectif de chefs et artisans, dont la bonne humeur est contagieuse. Filet de thon mi-cuit au saté, brochette de volaille et chorizo, cabillaud, baba cacao, marinade de fraises au combawa…, les festivaliers d’Art Rock ont la chance de pouvoir goûter des recettes gastronomiques uniques et originales à petit prix. Jolie présentation, richesse des goûts, finesse des saveurs… c’est comme au restaurant, l’ambiance festival en plus !

Qu’est-ce que la street-food gastronomique ?

Véritable fusion entre street-food et cuisine gastronomique, c’est le moyen de proposer des mets gastronomiques et gourmands en y associant les avantages de la street-food : petits prix, convivialité, transportabilité & cuisine sous les yeux des consommateurs.

Un défi un peu fou

À l’époque, l’idée semble un peu folle, mais elle fait son chemin chez quatre chefs du territoire, dont trois étoilés et l’Office de Tourisme. Ils décident ensemble de relever ce défi : offrir à des festivaliers l’opportunité exceptionnelle de manger gastronomique. S’il est aujourd’hui plus courant de rencontrer ce type de proposition sur des événements, il s’agit, à l’époque, du premier festival à se lancer dans l’aventure. Depuis, le collectif s’est étoffé. Des pâtissiers, un artisan crêpier, des cavistes et d’autres chefs sont venus grossir ses rangs, aujourd’hui c’est une brigade de 150 personnes qui travaillent à l’éveil des papilles des festivaliers.

Un évènement responsable et engagé

Depuis sa création, Rock’n Toques adopte une démarche éco-responsable, favorisant le bien manger pour tous. Pendant les trois jours du festival et 5 services, les chefs se succèdent ainsi pour proposer aux festivaliers des produits frais et approvisionnés localement. C’est pourquoi, chaque année, l’Office de Tourisme s’engage à développer et pérenniser des partenariats en circuits-courts.

Le collectif Rock’n Toques met le développement durable au centre de son organisation. L’Office, en tant que garant de la prévention et de la gestion des déchets, s’engage à :

adapter le nombre de plats et de desserts en fonction de la fréquentation ;

inviter les chefs à limiter l’usage des couverts et de contenants, autant que possible et veiller au recyclage local ;

réutiliser, tous les ans, la même signalétique sur le site de Rock’n Toques.

Au-delà de l’utilisation de contenants recyclables ou réutilisables (assiettes, boîtes, bols, plateaux, etc.), les membres du collectif Rock’n Toques et l’Office de Tourisme ont particulièrement à cœur de proposer un événement durable, en créant une véritable chaîne de recyclage locale, et en proposant d’autres alternatives pour les contenants et verres dans une démarche durable visant à bannir le plastique. Accompagné du professionnalisme de Kerval, Rock’n Toques met également en place une brigade de tri sur le site de la manifestation. Formée de bénévoles et de professionnels, la brigade sera présente pour sensibiliser les festivaliers à la

gestion des déchets.

Un duo chef-artiste inédit

De la scène à la cuisine, il n’y a qu’un pas ! Chaque année, un artiste du festival est invité à rejoindre un chef derrière les fourneaux. Charlie Winston en 2019, Camille en 2018, Julien Doré, Joey Starr, Izia, Gaëtan Roussel… Tous se sont associés à Nicolas Adam, chef étoilé de la Vieille Tour, pour imaginer une recette inédite. Pain bagrir et houmous, burger vegan, hot dog sauce charbonnée, autant de créations suggérées par ces têtes d’affiches. Pour cette 13ᵉ édition, c’est la très attendue artiste française Juliette Armanet qui formera le duo chef-artiste, proposé au

service du samedi soir.

Le rock’n brunch

3 étoiles côté salé : Le prestigieux brunch étoilé revient le dimanche 5 juin en compagnie de Nicolas Adam, Mathieu Aumont & Lionel Hénaff. Le brunch sera comme à son habitude composé de trois plats, un assortiment de fromages du Vercors, de beurre au sobacha Le Vieux Bourg, d’un dessert et d’une boisson. Dessert à 4 mains côté sucré : d’autres duos se créent avec les chefs, au gré de leurs rencontres. Cette année, un dessert à 4 mains sera proposé lors du Rock’n Brunch. Une touche de pep’s acidulée et épicée proposée par le chocolatier pâtissier Serge Abalain avec la complicité de l’ancien entraîneur de l’équipe d’En Avant Guingamp, Jocelyn Gourvennec (LOSC Lille).

Duo de chefs !

Le chef du Brezoune, Jonathan Leroy, a invité le talentueux Christophe Le Fur, chef étoilé de l’Auberge Grand Maison. Grand habitué de Rock’n Toques, il était présent lors des toutes premières éditions. Pour ce duo de chefs, une date à retenir : vendredi soir pour se régaler autour d’une recette de burger inédite. Promesse d’un plat savoureux lorsqu’on sait que Jonathan Leroy a remporté en 2018 le titre de meilleur burger de France ! (Coupe de France du Burger – Socopa) Pour compléter sa bridage, Jonathan a aussi fait appel à un ancien de Rock’n Toques, Gilles Jamme, ancien chef de La Cascade à Hillion.

Aventure humaine et transmission

Pour cette 13ᵉ édition, le chef Mathieu Aumont, étoilé au Guide Michelin, propose aux apprentis CAP du Lycée Professionnel Balavenne de participer à l’élaboration d’un plat servi à plus de mille convives le samedi midi et soir. La cuisine est une notion de partage, de plaisir et de transmission. C’est l’occasion pour tous de s’exprimer et de se rassembler autour d’un projet commun. Ainsi, les apprentis auront la chance de préparer la recette en amont aux côtés de Mathieu Aumont et de rejoindre sa brigade le jour J.

Le chef Mathieu Aumont

Une proposition végane

C’était une première en 2019 : un plat végétarien réalisé le samedi soir par Laurent Bacquer. Une nouveauté qui répondait aux attentes nouvelles des festivaliers. Cette année, 200 plats vegans seront proposés avec un incontournable de la cuisine asiatique, le Bo Bun. Kim Martin, reconnue pour sa cuisine “bretonne asiatique”, proposera sa version vegan. Une invitation au voyage qui devrait ravir toutes les fines bouches !

Rock’n Toques au Village du festival Art Rock, Place de la Résistance à Saint-Brieuc : vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022.

Retrouvez la programmation complète ici.

