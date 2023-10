Saint-Brieuc. La saison 2023-2024 de La Passerelle offre une programmation accessible de qualité

Guillaume Blaise, directeur de La Passerelle à Saint-Brieuc, nous présente la saison 2023-2024 de l’une des 77 scènes nationales françaises. Retour sur le processus de création de la programmation et sur des spectacles à venir.

Guillaume Blaise, directeur de La Passerelle ©Violette Le Gall

« Les scènes nationales sont des lieux pluridisciplinaires, on accueille aussi bien des spectacles de danse, de théâtre, de cirque que des concerts », raconte Guillaume Blaise. Cette nouvelle saison promet d’être riche et accessible, avec de nombreuses propositions « en salle ou hors les murs » ainsi que le retour du Festival de danse Splatch pour la deuxième année consécutive.

Hormis les différents spectacles et créations de la programmation, La Passerelle propose des actions culturelles en lien avec le territoire briochin et plus généralement avec le département des Côtes-d’Armor et la région Bretagne. L’organisation culturelle se fait référante des enseignements de spécialité ou optionnels au théâtre des collèges et lycées des alentours. Des projets qui se construisent avec le corps enseignant, en lien avec des spectacles de la programmation. D’autres actions sont mises en places avec des structures médicales ou la maison d’arrêt de Saint-Brieuc. Du côté des artistes, une des missions du lieu est le soutien à la création, par l’intermédiaire de résidences artistiques ou de coproductions. Enfin, le dispositif « Parcours danse » permet aux amateurs d’avoir accès à des ateliers pour chaque spectacle de danse au programme avec le chorégraphe ou un interprète afin de le découvrir et « d’en éprouver l’univers chorégraphique ».

Pour la saison 2023-2024, la scène nationale a pris le parti de programmer des spectacles et des artistes qu’ils souhaitent faire découvrir sans se mettre de barrières. « On ne travaille pas sur des thématiques, mais des fils rouges se créent naturellement », explique Guillaume Blaise. Les propositions théâtrales apportent pour beaucoup un regard « plus nuancé sur la société », l’idée d’aller « au-delà des a priori et de la polarité des opinions ». Pour la danse et la musique, La Passerelle offre des esthétiques diverses où « tout le monde trouvera son compte ».

Une programmation éclectique dont le but est de favoriser les différents publics, « je veux qu’on retrouve à La Passerelle les gens qu’on voit à Saint-Brieuc, que ce ne soit pas un niveau complètement hors-sol », poursuit-il. Conscient des difficultés sociales auxquels sont confrontés beaucoup d’habitants de la ville, l’accessible et l’abordable sont des priorités. Des prix au plus bas possible et une communication vigilante : « on fait attention à la manière dont on présente les spectacles, on évite de balancer des références que tout le monde n’aurait pas ». Les créations sont présentées simplement, de manière « colorée, joyeuse et pas intimidante ». Dans cette volonté d’accessibilité, certains spectacles sont traduits en LSF et/ou sont équipés de boucles magnétiques. Pour ce qui est des personnes à mobilité réduite, la plupart des espaces de La Passerelle sont accessibles, si ce n’est le théâtre italien. Toutes les informations sont disponibles sur le programme.

Les billets se réservent par spectacle, La Passerelle ne proposant plus de système d’abonnement à l’année. « L’abonnement avait un effet excluant pour ceux qui ne le sont pas. Certaines personnes peuvent vouloir voir une création, parce que ça leur parle sans vouloir s’engager à l’année, et avec l’abonnement, ça voulait dire qu’ils payaient plein pot. » L’idée, c’est que le prix du ticket s’aligne sur les anciens tarifs avec abonnement, avec des spectacles autour de 10 et 20 euros. Une manière supplémentaire d’ouvrir les portes de la scène nationale à un nouveau public. Un parti pris concluant notamment pour la danse, et la musique pour qui le public s’est largement renouvelé ces dernières années. « On travaille beaucoup pour que ce soit aussi simple pour les gens d’aller au théâtre que d’aller au cinéma » ajoute Guillaume Blaise.

Quelques créations de cette saison à la Passerelle

7 & 8 novembre 2023. Théâtre. Justice de Vincent Collet

Justice.s de Vincent Collet

La Passerelle accueille en résidence Vincent Collet (membre du Joli Collectif) et son équipe du 30 octobre au 7 novembre. Une restitution sera ensuite proposer. « C’est un spectacle qui est à la frontière du réel, du documentaire et de la fiction. Vincent Collet a voulu explorer la notion de justice, et réfléchir à la manière dont les valeurs de la société influence le système judiciaire et les règles sociales. » La production théâtrale met en scène 4 personnages en conversation sur ces questions sur un décor qui va se déployer et finir en installation vidéo.

14 novembre 2023. Danse. Imperfecto de Jann Gallois et David Coria

Imperfecto © Pierre Berger

Le duo de danseurs se produira pour un spectacle mêlant le flamenco, la danse contemporaine et le hip hop. Accompagné musicalement par David Lagos à la voix, Alejandro Rojas au piano et Daniel Suarez aux percussions.

04 décembre 2023. Danse. En Cantado de Lia Rodriguez

Encantado ©Sammi Landweer

La chorégraphe brésilienne présentera un spectacle coloré, dynamique et musical grâce à des chants du peuple Mbyá Guaraní.

7 & 8. décembre 2023. Musique. Alone in the light de Yom

Yom © Léa Rouaud

Yom, compositeur et clarinettiste jouera sur la scène du théâtre italien accompagné du pianiste Léo Jassef.

06 février 2024. Musique. Yaron Herman et Benjamin Epps

Yaron Herman © Bastien Burger Benjamin Epps © Rémy Bourdeau

Le mélange artistique entre le pianiste Yaron Herman qui a pour particularités de ne jouer qu’en improvisation et de ne pas s’enfermer dans un genre, et de Benjamin Epps un rappeur pleins d’originalité.

20 & 21 février 24. Théâtre. Welfare de Julie Déliquet

Welfare de Julie Deliquet

Inauguré cet été au festival d’Avignon, la représentation est une adaptation d’un film documentaire (au titre éponyme) de Frédérick Wiseman de 1973. La création théâtrale réalisée par une quinzaine de comédiens donne à voir une reconstitution d’un centre social et des failles qu’il recouvre.

10 – 20 avril 2024. Danse. Festival Splatch

Festival Splatch – La Passerelle

Deuxième édition du festival de danse Splatch. Comme l’année dernière, les spectacles se trouveront dans les différents lieux de la Passerelle et en extérieur pour des propositions gratuites. Une particularité cette année, la plupart des représentations s’ouvriront aux publics qui leur permettront d’être dans le mouvement et d’avoir une interaction avec les artistes. Il y aura « une effervescence différente de celle du reste de la saison, plusieurs spectacles de danse seront présentés par jour et par soir ».