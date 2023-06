Saint-Brieuc. Handball-toi, un événement pour sensibiliser les enfants au sport santé

À Saint-Brieuc, l’opération « Handball-toi« , en partenariat avec Lidl, aura lieu mercredi 28 juin 2023 dans le cadre d’un programme national. Du 26 avril au 5 juillet 2023, Lidl s’associe pour une seconde édition à 11 Ligues Régionales pour initier à la découverte du handball et sensibiliser au bien-être alimentaire de 3500 enfants non licenciés de 8 à 12 ans.

Dans le cadre de son dispositif « Sport Santé » et après une première édition locale réussie, Lidl étend sur tout le territoire français l’opération « Handball-Toi ». Onze villes françaises accueilleront cette seconde édition qui vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de l’exercice physique et du bien-être alimentaire. Partenaire majeur du handball en France depuis 8 ans, Lidl soutient ainsi les Ligues Régionales co-organisatrices et encourage la pratique de cette discipline dans les clubs. À Saint-Brieuc, l’événement, organisé par la Ligue de Bretagne de Handball, aura lieu mercredi 28 juin 2023 et devrait accueillir plus de 250 enfants.

Initié pour la première fois le 6 avril 2022 à Clermont-Ferrand auprès de 250 enfants issus de centres périscolaires, le dispositif 2023 fera vivre de véritables moments de partage et de découverte. Étendu sur 11 nouvelles dates, il offrira la possibilité aux jeunes des communes de s’essayer à ce sport sous un format de handball à 4 ! Cette animation festive et pédagogique est donc une véritable opportunité d’inciter les non-licenciés à rejoindre les clubs des différentes Ligues dès la rentrée 2023.

Lidl fera également appel à un nutritionniste sportif pour animer un atelier de sensibilisation « Manger Bouger ». D’après l’étude sur le goûter et le sport chez les enfants de 5 à 16 ans (source : étude Kantar 2019 pour Lidl), les parents font davantage primer le plaisir (77%) avant l’équilibre (64%). Or le sport associé à un goûter équilibré est essentiel pour que l’enfant soit moins fatigué et en meilleure santé. 73% des parents font d’ailleurs plus attention au goûter des enfants lorsqu’ils pratiquent une activité physique. Pour faire rimer plaisir et équilibre, Lidl offrira ainsi à l’issue de la remise des prix une pause goûter essentielle après les efforts de la journée.

« Nous sommes responsables de l’alimentation de nos clients et de leurs enfants. Or, la combinaison du sport et d’un régime équilibré procurent aux enfants un sentiment de bien-être et de socialisation nécessaires à leur développement dans notre société. Ce sont les valeurs que nous souhaitons véhiculer à travers Handball-Toi tout en ancrant notre proximité locale avec les ligues pour accompagner au mieux leur développement », explique Michel Biero, Directeur Exécutif Achats et Marketing Lidl France.

Infos pratiques

Mercredi 28 juin de 9h à 16h – Salle Steredenn, 9 Rue Pierre de Coubertin, 22000 Saint-Brieuc