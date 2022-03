SAINT-AUBIN. OFF / ON AVEC MAXWELL FARRINGTON LE 25 MARS 2022

Off/on ! cherche à promouvoir et diffuser les musiques actuelles par le biais d’actions culturelles à Saint-Aubin-du-Cormier : sélections en médiathèque, diffusions de playlist, projections de film, rencontres, conférences, expositions et organisation d’événements musicaux ou autour de la musique. Le festival Off / On ! revient pour une cinquième édition vendredi 25 mars 2022.

L’Espace Bel Air, en collaboration avec l’association Off\On !, vous a concocté une soirée à ne pas manquer sous le signe de la diversité avec “Maxwell Farrington & Le Super Homard”, “Taxi Kebab” et “Stërnn”.

*MAXWELL FARRINGTON & LE SUPERHOMARD*

Auteurs en 2021 de “Once” album encensé par la critique, “Maxwell Farrington & Le SuperHomard” vous emmèneront dans leur univers pop où la subtile musique de Le SuperHomard accompagnent la voix de crooner de Maxwell Farrington.

MAXWELL FARRINGTON & LE SUPERHOMARD

We, Us the Pharaohs

*TAXI KEBAB*

La musique de “Taxi Kebab” est une invitation à la danse, fruit du croisement entre chaâbi marocain, musique électronique et analogique. Impossible de rester insensible à cette “électro psyché (dés)oriental”.

En tournée européenne, Saint-Aubin-Du-Cormier est la seule date dans l’ouest de la France.

TAXI KEBAB

Leyla



*STËRNN*

Le groupe rennais “Stërnn” sera également présent. Energie rock et trip hop seront au rendez-vous.

STËRNN

Pool Darling

INFOS PRATIQUES

Tarifs : de 7,50 à 15 euros

Ouverture de portes : 20h30

Espace Bel Air : Rue des Rochers, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier