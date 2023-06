Saint-Aignan. Le barrage de Guerlédan souffle sa centième bougie

L’Électrothèque du lac de Guerlédan à Saint-Aignan dans le Morbihan invite le public à venir visiter le barrage du lac de Guerlédan, le premier barrage français, du mardi 20 juin au vendredi 7 juillet 2023. En parallèle, l’Électrothèque a installé une exposition photos en plein air et à proximité du lac qui retrace l’histoire industrielle et économique du territoire.

En un siècle, l’électricité a bouleversé le quotidien des Bretons, passant du tout manuel au tout électrique. Pour la Bretagne, c’est le barrage hydroélectrique de Guerlédan qui a été le moteur de ces transformations. L’Électrothèque du lac de Guerlédan et le Musée de l’Électricité proposent de découvrir cette belle histoire en organisant des visites du barrage en ce début d’été 2023.

Visite du barrage Exposition photos

Le barrage de Guerlédan est un barrage hydroélectrique situé sur les communes de Saint-Aignan et Sainte-Brigitte, dans le Morbihan, et de Mûr-de-Bretagne dans les Côtes d’Armor. De type barrage poids en béton et placé sur le cours du Blavet, il mesure 45 mètres de hauteur et 206 mètres de longueur de crêtes. 110 000 m3 de béton ont été nécessaires à sa construction. Il permet de constituer le lac de Guerlédan d’une superficie de 304 hectares, de 12 km de long, de 40 mètres de profondeur au plus bas, et retient 51 millions de m3 d’eau. Il est l’un des plus grands lacs bretons. Sa mise en eau a englouti une partie de la vallée du Haut Blavet. L’aménagement hydroélectrique de Guerlédan est constitué du barrage et de la centrale hydroélectrique.

Le lac artificiel formé par le barrage a trois fonctions : il produit de l’électricité, contribue à l’alimentation en eau potable et facilite la pratique d’activités nautiques. Le complexe hydroélectrique de Guerlédan-Saint Aignan produit aujourd’hui une énergie renouvelable de 15 MW par an : cela correspond à la consommation annuelle des habitants d’une ville de 15000 habitants.

Un peu d’histoire

Avant la construction du barrage, le hameau de Guerlédan situé sur la commune de Saint-Aignan était traversé par le canal du Blavet qui était la principale voie commerciale intérieure de la région avant l’arrivée du chemin de fer. De nombreuses marchandises du Centre Bretagne étaient acheminées à destination de Lorient (56) et de son port. L’écluse 119 de Guerlédan comportait déjà une chute d’eau de quelques mètres et une petite usine hydraulique avait été créée au début du 20e siècle. Après la Grande guerre, les besoins d’électrification conduisent à rechercher des sources d’énergie hydraulique.

C’est en 1921 que le Toulousain Joseph Ratier, qui est alors le sous-préfet de Pontivy (56) depuis mai 1920, imagine de barrer le Blavet au niveau de l’écluse de Guerlédan, sur le canal de Nantes à Brest. Il souhaite installer une grande usine électrique, le relief de la région du Gouarec Guerlédan s’y prêtant aisément bien. Pour Joseph Ratier, il est essentiel d’amener l’électricité en Bretagne. Il trouve un soutien en la personne de Auguste Leson. Le premier coup de pioche est donné le 1er juin 1923 et la construction du barrage durera sept ans. C’est le premier barrage construit en béton en France. Cette construction gigantesque constitue, à l’époque, un réel défi technique pour les ingénieurs, car il n’existe que quatre barrages de cette importance dans notre pays à ce moment là et qui, de plus, ne produisent pas d’électricité. La construction du barrage entraîne cependant l’immersion de carrières de schistes et de ses abris, de 17 écluses et de plusieurs maisons, notamment éclusières. L’ouvrage coupe irrémédiablement le canal de Nantes à Brest en deux et interrompt la navigation fluviale.

Grâce à l’audace du sous-préfet de Pontivy et à la force d’action de l’ingénieur Auguste Leson et, malgré la difficulté à trouver des employés qualifiés et les problèmes financiers et techniques rencontrés, le barrage et l’usine hydroélectrique sont inaugurés le 12 octobre 1930.

Réquisitionnés par les Allemands pendant l’occupation au cours de la Seconde guerre mondiale, ce projet initié par la Société générale d’entreprises est rapidement transféré à la société Union Hydroélectrique Armoricaine. C’est EDF qui reprend l’exploitation du barrage en 1946 au moment de la nationalisation du gaz et de l’électricité.

Des opérations d’assèchement du lac ont déjà été menées. Elles permettent un contrôle sécuritaire et un entretien régulier des parties immergées de l’ouvrage. En 1975 et en 1985, plus de deux millions de visiteurs étaient venus découvrir les mystères de la vallée engloutie lors de ces opérations d’entretien du barrage. Comme un air d’Atlantide en Bretagne, quelques murs de maisons éclusières, des arbres engloutis de l’ancienne vallée ainsi que son halage, ses jardins, ses écluses et ses déversoirs sont visibles lors de ces vidanges du lac. En 2015, la cinquième vidange complète a été un véritable lieu touristique avec des centaines de milliers de visiteurs. La remise aux normes de l’infrastructure et la vérification de l’état des bandes d’étanchéité ont duré six mois. La prochaine est prévue en 2045.

2015: Assec

Après avoir servi à alimenter le Morbihan en électricité, le barrage de Guerlédan sert actuellement de réserve d’eau potable pour presque toute la moitié ouest du département, soit 15 000 foyers. Le barrage est devenu un site touristique et un outil de gestion des crues et décrues…

Inauguration de l’exposition photos, le 7 juin 2023

L’exposition photographique à proximité de l’Électrothèque du lac de Guerlédan, en partenariat avec le Musée de l’électricité de Saint-Aignan, propose de (re)découvrir le patrimoine industriel en Pays des Rohan. Une vingtaine de panneaux grand format met en valeur des photographies et cartes postales anciennes, des documents et des photographies actuelles. Le public peut découvrir les besoins d’une société à des époques données et le lien étroit qui existait jusqu’au XXe siècle entre les activités industrielles et les ressources naturelles : les halles du Moyen-âge ; les moulins à eau ; l’exploitation de la lande ; la production de chistr’per (cidre de poires) ; la manufacture des toiles en lin ; l’imprimerie ; les carrières d’ardoise, mais aussi le commerce avec le canal de Nantes à Brest et le chemin de fer ; le premier syndicat de plants de pommes de terre, sans oublier bien sûr le barrage hydroélectrique de Guerlédan.

Un QR Code est proposé à côté de chaque photo. L’exposition, soutenue par la Région Bretagne, est itinérante selon le souhait de Leïla et Hervé, médiateurs culturels de l’Électrothèque du lac de Guerlédan. Une réservation est déjà prévue du 15 septembre au 6 octobre 2023 pour le cycle Causons patrimoine (trois semaines de rencontres et de causeries organisées par la Région Bretagne dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine).

Leïla et Hervé











INFOS PRATIQUES

1). Visite guidée : Barrage du lac de Guerlédan : uniquement sur réservation, du 20 Juin 2023 au 07 Juillet 2023, les mardis et jeudis à 10h30 et 14h30.

Durée : 1h15

Enfants à partir de 8 ans

Tarifs : 7€ ou10€ pour la visite du barrage avec celle de l’Électrothèque du lac de Guerlédan (sur présentation du billet du barrage).

Conditions réglementaires obligatoires : Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité ; photos, chiens et sacs interdits ; Chaussures fermées vivement conseillées.

2). Expo photographique du Patrimoine industriel et du savoir-faire en Pays des Rohan :

Gratuite et accessible à tous : la boucle est de 4 km entre le canal, la forêt et le halage : accessible à pied, à vélo et en poussette

Des dépliants du circuit et des livrets-jeux sont disponibles à l’accueil du Musée de l’électricité, aux horaires habituels d’ouverture.

02 97 27 51 39 ou musee.electricite@pontivycommunaute.com.