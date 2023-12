La carte de la Bretagne, et ses 2 239 cases de mots fléchés à remplir, est l’invention du Breton Julien Poirier, domicilié à Rostrenen dans les Côtes-d’Armor. Les définitions sont toutes liées à la Bretagne historique, soit les cinq départements. 10.000 exemplaires de la carte bretonne ont été mis en vente. Unidivers vous présente ce verbicruciste qui est aussi éditeur de son propre magazine de mots fléchés.

Julien Poirier, de son pseudo Jujubier, est verbicruciste, auteur de grilles de mots croisés, de mots fléchés. Il y a une dizaine d’années qu’il se passionne pour les lettres, les mots, etc. Les jeux de mots deviennent un véritable hobby pour l’auteur, à tel point qu’en 2018 il décide d’en faire son métier.

Jujubier, alias Julien Poirier

Après les résoudre, il conçoit les mots fléchés !

Julien Poirier n’est pourtant pas issu d’un milieu littéraire mais plutôt tourné vers le social. Il a cependant un attrait pour les mathématiques et les mots sont surtout pour lui une matière qu’il aime travailler ! Julien Poirier travaille en collaboration avec des journaux et crée des grilles de mots croisés et autres jeux pour des magazines, en choisissant souvent des thématiques : par exemple, dans Histoire Magazine du mois d’août dernier, il avait préparé une grande grille de mots croisés sur le thème de la mafia.

Julien Poirier est aussi auteur et éditeur de mots fléchés. Il possède son propre magazine de mots fléchés : Les fléchés de Jujubier, édité depuis début 2022, sort à raison de trois numéros par an. Il aime y faire paraître une touche originale avec des jeux de mots et des doubles sens, pour sortir de l’ordinaire.

Les Fléchés de Jujubier

Originaire de Loire-Atlantique, Julien Poirier s’installe en 2021 dans la commune de Rostrenen pour travailler sur un nouveau projet. Il se lance dans la confection de la carte de la Bretagne en mots fléchés. Plusieurs semaines lui sont nécessaires pour construire la grille qui se déploie sur les quatre départements bretons et la Loire-Atlantique. Le travail du verbicruciste s’est fait département après département. Il a fallu cinq à six heures à Julien Poirier pour rédiger une grille. Il a, cependant, bénéficié du soutien d’un graphiste. La grille est géante ! Avec ses 2239 cases, elle comprend une centaine de définitions portant sur la Bretagne, et de nombreux mots plus communs définis avec des jeux de mots. Pour celles et ceux qui connaissent très bien la Bretagne c’est un avantage, mais au final la grille est conçue dans l’esprit des mots fléchés et ne représente pas de grandes difficultés pour la résoudre. Le niveau est relativement accessible à tous les joueurs : il faudra juste réfléchir et se creuser un peu les méninges ! Pour donner un exemple concret, là où il est écrit bar de limousines, il ne faudra pas penser de suite à la voiture Limousine, mais plutôt à la vache !

Populaire, La Bretagne en mots fléchés s’adresse au grand public pour s’amuser seul, en famille ou entre amis. La grille peut aussi être repliée pour faciliter le remplissage.

La première carte bretonne de mots fléchés de Julien Poirier a été tirée à 10 000 exemplaires. En vente aujourd’hui dans 1 500 points de ventes, elle pourrait bien devenir collector ! Julien Poirier ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Des idées de projets, il en a plein la tête : pourquoi ne pas créer une carte en breton ? ou encore un livre de mots fléchés illustré de photographies ?

INFOS PRATIQUES

La Bretagne en mots fléchés et Les Fléchés de Jujubier, au prix de 6€90, sont à retrouver chez la plupart des marchands de journaux, rayon presse des supermarchés et librairies dans toute la Bretagne, Loire-Atlantique comprise.

Pour les personnes n’habitant pas en Bretagne, elle est disponible ici

Contact : jujubier@monemail.com