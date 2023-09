Rose nuit : Oscar Coop-Phane sur le chemin de la rose

N’est-elle pas magnifique cette rose délicate, cœur rose et pétales blanches, que vous tend cet homme aux terrasses des cafés parisiens ? Mais d’où vient-elle, quels chemins, quels destins a-t-elle croisés ? Oscar Coop-Phane déroule les vies de trois personnages dans Rose nuit aux éditions Grasset. Ils n’ont rien en commun, ne se connaissent pas mais ils sont reliés sans le savoir par cette rose Avalanche sorbet.

Nana vit en Ethiopie. C’est une jeune fille rêveuse qui aime réfléchir seule sur les berges du lac vert. Après des études de compatibilité à Addis-Abeba, elle n’a aucune opportunité d’embauche. « Ne pas reprendre le bar et ne pas vivre à Addis, ça voulait forcément dire trouver un travail à Debre Zeyit. » Alors, elle se fait embaucher dans une serre gérée par des Indiens. Trente-cinq euros par mois pour huit heures par jour, six jours sur sept avec des conditions de travail insoutenables dans la chaleur et les produits toxiques.

Jan a trente-trois ans. Belge, il vit à Zuidas, un quartier d’affaires d’Amsterdam. Après des études de commerce en Australie puis aux Pays-Bas, il est acheteur sur le marché international des fleurs. Il a rompu avec sa petite amie au retour d’Australie puis avec ses deux amis de colocation. Son boulot l’ennuie mais il n’a que ça.

Ali a quitté Dacca, sa femme et son fils pour tenter sa chance à Paris. Deux ans plus tard, il attend toujours ses papiers et tente d’économiser dans l’espoir de faire venir sa famille. Il vit à Drancy avec six autres Ali et vend des roses sur les trottoirs de Paris.

Nana, Jan et Ali ne se connaissent pas mais ils ont plusieurs points en commun. Tout d’abord, cette rose cueillie dans les serres en Ethiopie, achetée en lots sur le marché hollandais puis parfois, finissant sur un trottoir parisien. Mais aussi cette solitude, cette incapacité à faire partie d’un monde, et cette impossibilité à s’échapper du leur. Ils n’ont plus de rêves. Ce sont des êtres morts, abandonnés le long d’une chaîne. « Les roses ne dorment pas la nuit. »

Portrait d’Oscar Coop-Phane

Oscar Coop-Phane aurait pu écrire un reportage sur la mondialisation, le commerce intensif qui maltraite les hommes et la nature. Il s’est largement documenté sur le sujet, notamment en visitant les serres en Ethiopie et en constatant par lui-même les conditions de travail sur site. Mais ce romancier préfère prendre le biais de suivre progressivement la vie, les coups durs et les petits bonheurs de ses trois personnages. Brillamment, il glisse les éléments essentiels sur les conditions de vie des cueilleurs, des immigrés et des acheteurs dans leur tour dorée. « Jan ne peut comprendre comment les fleurs se transportent, mais il ne sait pas non plus au prix de quelles vies elles grandissent, du prix de quels destins elles se fanent. »

De manière très simple et subtile, l’auteur nous fait vivre la spécificité des paysages, de l’Afrique aux tristes banlieues d’Amsterdam en passant par les rues et les coins sombres de Paris. Il sait aussi merveilleusement capter les émotions, les pensées de ses personnages empreints d’humanité et de sensibilité.

Avec ce huitième roman, il ne cesse de nous surprendre. Dans le huis-clos d’un hôtel, du procès d’un cochon, autour d’un tournevis ou d’une rose, il extirpe des parcours de vie ou plutôt de survie. Ce sont chaque fois des personnages qui captent l’attention et l’émotion et des histoires qui nous font réfléchir sur notre société.

À propos de l’auteur : Oscar Coop-Phane est né en 1988. Il a publié trois romans aux éditions Finitude : Zénith-Hôtel, Prix de Flore 2012, Demain Berlin en 2013, et Octobre en 2014. Ainsi que quatre livres chez Grasset, Mâcher la poussière (2017) Le Procès du cochon (2019), Morceaux cassés d’une chose (2020) et Tournevis (2022).

Rose nuit d’Oscar Coop-Phane. Éditions Grasset.162 pages. Prix : 18 €. Parution : le 23 août 2023.

Dessin : @inesengribouillis