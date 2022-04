ROSA JOVÉ. DES HISTOIRES POUR BIEN RÊVER

Pour de nombreux parents, l’heure du coucher de l’enfant est un moment de défi. Tous connaissent les subterfuges des bambins pour repousser la solitude de la nuit et ont éprouvé les méthodes classiques comme le bain relaxant, la routine du soir ou les histoires à répétition. Avec Histoires du soir pour bien dormir, la docteure Rosa Jové, spécialisée en psychologie clinique de l’enfant, vient à leur secours avec des méthodes basées sur des données scientifiques, associées à des outils psychologiques pour favoriser l’endormissement.

Scientifique, spécialiste du sommeil de l’enfant, Rosa Jové construit pourtant un best-seller très abordable grâce à une écriture simple, fluide, à des illustrations par l’exemple et des rappels systématiques en fin de chapitre des éléments essentiels. On pourrait dire qu’elle applique à son récit les bases indispensables à l’édification d’une histoire apaisante, compréhensible. Mais, rassurez-vous, surtout pas soporifique !

© Liana Mikah

Avec une démarche très progressive, Rosa Jové nous emmène vers la création de l’histoire adaptée à son propre enfant. Elle commence par faire le point sur les histoires pouvant faciliter l’endormissement, affine ses recommandations suivant l’âge de l’enfant.

« Il y a des histoires qui favorisent le sommeil, et d’autres qui au contraire l’empêchent. » Rosa Jové

Évitez les histoires qui finissent mal ou de manière ambiguë, les histoires trop violentes ou sur des sujets sensibles. Il ne s’agit pas de bannir la violence et d’enfermer son enfant dans un cocon. Le risque serait trop grand lors de son entrée dans la vie sociale. Mais il faut bien connaître son enfant pour s’adapter à sa sensibilité.

De la naissance à six mois, les berceuses chantées d’une voix rassurante sont appropriées. De sept à vingt-quatre mois, le langage se déploie. Vous pouvez alors « bercifier » n’importe quelle chanson en murmurant sur des rythmes lents et en utilisant les répétitions. Ce n’est qu’à partir de deux ans que les histoires seront appréciées des enfants qui maîtrisent alors la parole.

Décortiquons alors les caractéristiques d’une bonne histoire pour ensuite passer à la création de celles que vous pourrez inventer. Les histoires doivent être plaisantes, apaisantes, suffisamment longues, répétitives, faciles à visualiser et elles doivent avoir été déjà entendues par l’enfant, sinon il résistera pour connaître la fin.

Avec le tableau à créer des histoires, vous deviendrez l’auteur préféré de votre enfant. Il pourra d’ailleurs utiliser plus tard cet outil pour composer ses premières rédactions scolaires.

Enfin, Rosa Jové explique comment adapter, enrichir avec des gestes de relaxation afin de mettre l’enfant dans de bonnes conditions pour bien dormir.

Attention, Rosa n’est pas une hypnotiseuse ni une magicienne. Un enfant ne peut s’endormir que s’il a sommeil et les parents doivent s’adapter à la sensibilité de leur enfant. Ce livre est un manuel concret et pratique. Il donne des idées et des textes de contes qui marchent, mais aussi des astuces pour comprendre et utiliser les moyens qui facilitent l’endormissement. Sur l’exemple parfait de La Souris coquette, une histoire issue de la tradition orale, vous pourrez décliner à l’infini une structure enrichie de techniques de relaxation et de programmation neurolinguistique idéale pour un sommeil agréable et efficace.

Histoires du soir pour bien dormir, comment inventer et raconter des histoires qui font dormir les enfants, Rosa Jové, traduit de l’espagnol par Béatrice Dunner, Les Arènes, avril 2022. Nombre de pages : 208 pages. 19,90 €

Rosa Jové est spécialisée en psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent et en psychopédiatrie. Elle a travaillé pendant plus de vingt-cinq ans pour le département de l’éducation de la Generalitat de Catalunya, où elle a aidé des enfants souffrant de problèmes scolaires et de divers troubles, et conseillé les parents et les enseignants.