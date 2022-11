A Romagné la Maison Tirot produit 15000 petits bateaux par an

Non loin de Fougères se trouve Romagné. Dans ce petit village, réputé pour les virages dangereux de sa route départementale, Augustin Hubert fabrique à tour de bras des voiliers. Plus de 15 000 par an dans 26 modèles différents ! Entièrement faits à la main, les petits bateaux de la Maison Tirot continuent de faire rêver petits… et grands.

Partout en France, ces coques toujours bleues, rouges et blanches filent le foc bordé sur tous les plans d’eau. Dans les grands bassins des jardins des Tuileries, les petits Parisiens en sont fans. Et à Saint-Malo, les gamins de toute la région n’hésitent pas à les sortir dès la brise venue.

Comment expliquer ce succès par-delà les générations ? De fait, déjà en 1946, le fondateur en usinait à tire-larigot dans sa petite usine de Romagné. « Travaillant dans le monde du bois, il avait eu l’idée de créer ce jouet pour les enfants des congés payés, » précisait Francis Tirot.

Au fil du temps, le grand-père, le père et le fils Tirot ont enfilé la tenue de charpentier de marine pour usiner des modèles déposés et respectueux des normes européennes. Puis, en 2021, Augustin Hubert a racheté l’entreprise. Sa passion du bateau lui vient de ses vacances d’enfant à Saint-Cast-le-Guildo dans les Côtes d’Armor. accompagné et formé par le fils Nicolas Tirot, ce rachat est couronné de succès :

En bois de forêt, leurs bateaux présentent zéro défaut, la coque lisse et les petites voilesi claquent au vent. Toujours à la mode, ils sont appréciés des petits garçons qui ne portent désormais plus ni marinière ni culotte courte bleue marine. Mais comme leurs pères et grands-pères, certains chantent encore : petit bateau sur l’eau. Et toujours un peu faux…

