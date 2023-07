Roger Dautais : l’ami mort est vivant au Chemin des grands jardins

Artiste atypique, sensible et attachant, Roget Dautais a su, dans la diversité de ses expressions, trouver une harmonie par la pratique quotidienne de cet art éphémère : le Land Art. Il nous a quittés le 23 juin. Son ami Guy Allix a souhaité lui rendre hommage.

« S’il suffisait de lire comme dans une bulle de cristal, alors, ce serait, facile. Mais il faut vite déchanter, prendre la route, sac au dos et marcher, toujours marcher pour oublier ce que l’on a déjà fait, ce que l’on va faire. Il faut attendre que la nature nous prenne et nous ouvre sa voie. C’est une progression incessante, pour de si petites choses ». (Roger Dautais)

L’ami, le frérot, Roger s’en est allé très loin. Il est parti hier, 23 juin 2023, à midi. C’est son fils Vincent qui m’a informé de son décès. Roger luttait avec courage contre le cancer depuis des mois. S’il ne pouvait plus pratiquer sa passion du landart, il a continué longtemps à travailler malgré la maladie. Au printemps, il a fait don de seize clichés à la Ligue contre le cancer pour un ouvrage publié à cent exemplaires. Et doit paraitre en ce mois de juin Landart, le chemin des grands jardins aux éditions Blacklephant. Aux portes de la mort, il a su encore mobiliser son reste d’énergie pour partager sa passion.

Roger Dautais

Roger Dautais était un être d’une extraordinaire générosité. Un écorché vif aussi ; sa bipolarité faisait effet de loupe sur ses blessures. Roger, c’était un révolté, un insoumis. Un passionné. Un vrai poète, même s’il écrivait peu, quand tant de poètes d’aujourd’hui ne sont que des faiseurs ! Roger était, lui, un être d’une grande exigence.

Presque 15 ans d’amitié fraternelle depuis que j’ai découvert son site extraordinaire : Le chemin des grands jardins.

Un voyage étonnant au cœur du land Art

Oui, presque 15 ans d’une amitié parfois orageuse mais toujours vraie. Tout ne pouvait être que vrai avec Roger Dautais, jusque dans l’excès. Nos ruptures étaient autant d’aveux d’amitié.

Il y eut aussi de bien belles rencontres, à Caen notamment, quand nous y habitions encore. J’ai aussi organisé une exposition de ses oeuvres à l’IUT de Lisieux en 2012. Roger a alors eu un premier infarctus et ne put y venir. L’agent technique qui devait poser les cimaises s’est absenté car son épouse était très malade. Jean-Yves, le chef de département de l’IUT m’a conseillé d’abandonner… Non, je ne pouvais pas abandonner ! Je suis arrivé un matin à l’IUT avec ma petite perceuse Peugeot et quelques forêts et chevilles. Plusieurs étudiants sont venus m’aider… en séchant les cours. L’un d’eux m’a même apporté une perceuse pneumatique sans laquelle je n’aurais pu accrocher les cimaises. L’exposition a pu avoir lieu et a été un succès. Je suis allé voir mon ami Roger au CHU de Caen avec un superbe catalogue réalisé par un étudiant. Joie.

Quelques années plus tard, il y eut cet hommage de Marie-Josée Christien :

Et mon hommage autour des exilés :

Chacun peut encore visiter, à l’heure même où Roger s’est est allé, cette merveilleuse recréation du monde où le land artiste a rêvé la nature ! Et c’est là que vous rencontrerez mon ami Roger. C’est son paradis à lui.

Je l’ai accompagné dans sa maladie avec nos échanges de messages et de conversations téléphoniques. Il dessinait encore jusqu’à il y a peu de temps et m’envoyait des photos de ses dessins. Nous évoquions aussi des écrivains que nous aimions : Jean Rivet, Annie Ernaux, Marie-Josée Christien, etc. Nous nous reconnaissions dans cette fraternité des gens de peu, loin des petits maîtres imbus d’eux-mêmes et des imposteurs. Lui et moi n’avons jamais renié nos origines modestes : ces origines c’étaient nos racines, notre sang, notre révolte, Roger, même avec ses terribles sautes d’humeur, a été simplement vrai jusqu’au bout.

« L’échelle de Jacob » à Brigitte Maillard

Roger évoquait aussi très souvent Marie-Claude sa compagne, fidèle et patiente, qu’il a toujours aimée et qui l’a accompagné jusqu’à son dernier souffle.

Mais, il y a deux mois, la conversation s’est interrompue assez brusquement. Roger n’avait plus la force de me répondre. J’avoue avoir cru encore une fois à l’une de ses sautes d’humeur dont il avait le secret. Marie-Claude m’a expliqué qu’il n’arrivait plus à utiliser son téléphone pour me lire ou me répondre.

J’espère que tu ne m’en veux pas Roger depuis ton chemin des grands jardins où tu vis entièrement désormais.

Car, oui, Roger est là-bas dans ce paradis qu’il a lui-même créé.

Il habite le chemin des grands jardins !

Allez donc lui rendre visite.

LE CHEMIN DES GRANDS JARDINS

Les obsèques de Roger Dautais ont eu lieu le mardi 27 juin 2023 au crématorium de Ploescop (dans le Morbihan près de Vannes) à 11h30. Son inhumation a eu lieu entouré de ses proches le 28 juin 2023. Il est inhumé au cimetière de Pluneret (56). Son urne funéraire est déposée dans un colombarium.