Rochefort-en-Terre dans le Morbihan va revêtir ses habits de lumière pour le plus grand bonheur de tous les visiteurs. La petite cité de caractère s’illuminera tous les soirs du vendredi 24 novembre à l’année nouvelle ! Pour découvrir le patrimoine exceptionnel du centre bourg, des visites guidées seront proposées par l’Office de Tourisme dans les rues et venelles de la cité illuminée et le public pourra rencontrer les artistes et artisans d’art qui rivaliseront d’imagination pour exposer leurs créations.

Tous les soirs, aménagée en zone piétonne pour l’occasion, Rochefort-en-terre s’illuminera à la tombée de la nuit pour une balade féerique à partir du vendredi 24 novembre 2023, 17h30. Cependant, cette année les illuminations seront éteintes plus tôt que les autres années pour participer à l’effort collectif en matière d’économie d’énergie. Les visiteurs découvriront les maisons à pans de bois, en schiste ou en granit ; la monumentale église Notre-Dame de La Tronchaye et, sur son parvis, le calvaire sculpté du XVI e siècle ; le parc du château où se trouvent les ruines du premier château et l’actuel château ; La maison à Tourelle, l’ancien hôtel particulier du XVIe siècle devenue en 1818 le Café Breton avec sa magnifique fresque intérieure ; la place du puits avec ses plus anciennes demeures et l’ancien tribunal seigneurial. Les rues pavées du bourg scintilleront de mille feux grâce aux nombreuses guirlandes, stalactites, rideaux de lumière et sapins de Noël, et feront vivre la magie de Noël à travers la beauté du magnifique patrimoine de Rochefort-en-Terre.

Il sera également possible de découvrir l’univers fantastique du Naia Museum, le musée-galerie d’art partenaire notamment du festival rennais Court Métrange. Le musée des Arts de l’Imaginaire situé dans le parc du château est un lieu insolite et unique en Europe autour des arts fantastiques et visionnaires. Il a la particularité de proposer des œuvres originales à la vente, sur place en boutique, et dans le musée.

Sur les places et dans les ruelles, de superbes crèches de Noël seront installées par les artisans et les commerçants rappelant les marchés de Noël réputés dans l’Est de la France. C’est là que pourront être vus le Père Noël ou la Mère Noël sous de légers flocons de neige.

Rochefort-en-Terre est aussi un lieu incontournable pour faire ses achats de Noël et préparer ses cadeaux de fin d’année. Le public pourra rencontrer des créateurs locaux, riches et locaux avec le Parcours des Arts Le Fil rouge.

Dans ces pittoresques petites boutiques, des hommes et des femmes de passion et de talent, partageront avec le public leur art et leur savoir-faire : bijoux de créateurs, céramiques, verrerie, broderie, sculpture sur bois et sur métal, objets en cuir, sans oublier les gourmandises, tous des articles originaux et uniques. Les boutiques de ces artistes sont facilement repérables, car elles affichent un fanion rouge devant leur porte.

Et puis un marché de Noël comporte toujours une restauration de fête ! Après avoir déambulé dans les ruelles, il est toujours agréable de déguster une crêpe au caramel au beurre salé et de boire un verre de vin chaud ou un bon chocolat… À Rochefort-en-Terre, l’accueil est toujours chaleureux, bienveillant et convivial, ce qui fait le charme de cette petite cité historique.

INFOS PRATIQUES :

Illuminations de Rochefort-en-Terre (56)

du lundi au jeudi et dimanche : de 17h30 à 22h30 (au lieu de minuit)

le vendredi et le samedi : de 17h30 à 23h (au lieu de minuit)

En raison de la forte affluence des week-ends, la commune conseille de privilégier la visite en semaine et de prévoir une arrivée dans l’après-midi le samedi et le dimanche et pendant les vacances scolaires. Cela permettra un stationnement plus facile…