Le Café de la Pente est né de l’initiative d’un groupe d’amis, baptisé Le Pot commun. Avec ce café associatif, l’objectif de ces volontaires est de dynamiser le lien social et culturel à Rochefort-en-terre et ses communes environnantes en privilégiant les énergies individuelles. L’endroit est un lieu de rencontre, d’échange et d’information, un lieu où se côtoient toutes les générations et tous les milieux socio-professionnels. Le 30 et 31 mars, le Café de la Pente invite le public à un hommage au peuple palestinien.

Le Café de la Pente est un lieu culturel emblématique à Rochefort-en-Terre dirigé par une association collégiale de huit personnes. Malgré une situation financière difficile en ce moment, le Café de la pente a fêté son 20e anniversaire le 27 janvier 2024 dans la salle du Palis Bleu à Malansac (56) avec le spectacle de Tchik’it up, un groupe formé en 2009 autour d’un projet musical et humain. Il concilie un esprit associatif avec l’envie de partager de bons moments en live et un répertoire festif et des compositions originales teintées de ska, de reggae, de dub et de funk, le tout dans la bonne humeur et la convivialité.

Le Café de la Pente à Rochefort-en-Terre

L’ensemble des activités du café repose sur des bénévoles actifs, car chacun des participants apporte sa contribution, que ce soit au bar, pendant les concerts, les conférences, les expositions ou au cours du marché bio du vendredi soir. Une équipe permanente composée de trois personnes de l’association Le Pot commun gère cependant le Café de la Pente : Murielle Bazin, Jean-Sébastien Masset et Coralie Lugmeier. Ce sont eux qui organisent les activités et forme les bénévoles.

Murielle Bazin, Jean-Sébastien Masset et Coralie Lugmeier.

Le Café de la pente héberge aussi des associations pour étendre son champ d’action afin de d’impliquer, de mutualiser et de participer à un épanouissement plus riche. En période estivale, sont organisés « Les Jeudis de la pente », un apéro concert en terrasse au jardin, avec de quoi manger et boire dans une ambiance détendue. L’association favorise l’accès aux manifestations et spectacles gratuits ou à prix abordables, notamment en conviant des artistes locaux, régionaux ou en tournée dans la région.

Le Café de la Pente organise un week-end de soutien au peuple palestinien les samedi 30 et dimanche 31 mars 2024 avec au programme concert, film et débat, etc.

Samedi 30 mars à 21 h, Choffo Blazter rugira avec des machines qui font boom boom ! Le duo aime chanter dans toutes sortes de langues et son truc à lui est de bondir sur scène avec des titres tels que : La bergère, Dans nos poitrines, Radium girls, ou encore Derrick dégage…un électro multilingue tralala. Avec 2024, Choffo Blazter compose de nouvelles musiques et revient avec des surprises !

Choffo Blazter dresse le bilan de l’année 2023 : ce fut onze concerts, un album, un visuel, un live session. Le printemps a été consacré aux enregistrements. En juin dernier, c’était la sortie de l’album Dans nos poitrines et en même temps la sortie des visuels faits maison par Meute Sauvarjon et un clip live-session du morceau Viriginia Woolf par Thomas Grandrémy. Le duo a enchaîné les concerts à partir de juillet 2023, d’abord à Montreuil (93) et au festival de la Mauricette à Guenrouet (44). S’en est suivi à l’automne une tournée dans le Finistère sur la presqu’île de Crozon, Camaret et la rade de Brest, pour ensuite finir l’année 2023 au Champ Commun à Augan dans le Morbihan.

En 2024, deux concerts se sont déjà déroulés en Loire-Atlantique avec de nouveaux titres : le jeudi 15 février à Clisson et à Nantes le vendredi 16 février. Choffo Blazter, c’est le début d’une nouvelle compil…

INFOS PRATIQUES

Café de la Pente – 9, rue du vieux bourg à Rochefort-en-Terre (56)

Contact : 02 97 43 40 11