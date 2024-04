IMPACT la biodiversité en questions est la nouvelle exposition présentée au Domaine départemental de la Roche-Jagu des Côtes-d’Armor, du 8 mai au 6 octobre 2024. Cette année, la Nature et le monde du vivant sont au programme avec le regard de la science.

L’exposition a été conçue par le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. Elle explore la place de l’être humain dans le monde du vivant et les conséquences de ses activités sur la biodiversité. Grâce à un parcours chronologique interactif, le public traverse les mondes d’hier et découvre en 3D des spécimens aujourd’hui disparus. En effet, la Terre, vieille de 4,6 milliards d’années, n’a cessé d’évoluer, avant même l’apparition de l’espèce humaine. Cependant, à la différence des extinctions de masse du passé, la crise de la biodiversité que nous traversons aujourd’hui présente la caractéristique d’avoir pour origine les activités humaines. Cette exposition interroge donc l’influence de l’être humain sur les écosystèmes et imagine les scénarios de demain. Conçue pour petits et grands, elle nous rappelle l’urgente nécessité de repenser nos modes de vie et de consommation.

Cette exposition a pour objectif de sensibiliser le public à la protection de la biodiversité, en adoptant une approche pédagogique accessible à l’aide de productions audiovisuelles et photographiques inédites, de maquettes interactives et d’animations tactiles.

« Sur un site ancré dans l’histoire, le Domaine départemental de la Roche-Jagu a pris un réel engagement en faveur de la préservation de l’environnement qu’il met en œuvre depuis plusieurs décennies. Avec ses 43 hectares de forêts et ses 18 hectares de jardins herbés (prairies), il constitue le socle parfait pour cette exposition qui prend ainsi tout son sens. Une redécouverte captivante de la nature qui invite à repenser la place de l’être humain dans l’écosystème et à réfléchir au monde de demain », déclare Patrice Kervaon, vice-président du Département délégué à la Culture et aux Cultures de Bretagne.

Exposition Impact Roche-Jagu

18e FÊTE DES JARDINS DES CÔTES D’ARMOR

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI 2024

Passionnées et passionnés de jardin, adeptes et néophytes, curieuses et curieux d’un jour : prenez date ! La 18e édition de la Fête des Jardins des Côtes d’Armor aura lieu les 4 et 5 mai 2024 au Domaine départemental de la Roche-Jagu.

Tous les deux ans, spécialistes du jardin, associations de protection et d’éducation à l’environnement, artisans et artisanes se réunissent au Domaine départemental de la Roche-Jagu pour un week-end autour du jardin et de l’environnement. Un rendez-vous printanier, populaire et festif qui marque le début de la saison culturelle à La Roche-Jagu. Gratuit.

