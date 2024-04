Fondatrice de Beirut Bakery, un service de catering parisien de spécialités libanaises, la cheffe franco-libanaise Rita-Maria Kordahi partage ses meilleurs recettes dans un livre publié aux éditions La Plage.

Ce livre est avant tout un hommage à la mère, celle qui lui a transmis l’amour du beau. Ses parents ayant connu les affres de la guerre au Liban ont eu à cœur de rassurer leur famille en créant un foyer rassurant où la nourriture était un gage d’affection.

Couverture Beirut Bakery aux Éditions La Plage. Photographies de Rita-Maria Kordahi

Rita-Maria Kordahi a grandi avec des souvenirs olfactifs, des saveurs méditerranéennes qui réchauffaient les coeurs. Le soleil et la mer inspirent une cuisine généreuse qui se partage en repas conviviaux animés.

« Toute cuisine est une page dont on ne veut pas perdre une miette, une histoire qu’on se plait à réentendre, une culture, une mémoire qu’on veut inlassablement faire exister. »

Avec ce legs impalpable, la cheffe franco-libanaise honore ses origines. Mais elle s’inscrit aussi dans une cuisine en mouvement. « J’espère humblement faire entendre qu’à vouloir lier le Sud au Nord, le moderne au suranné, l’amer au sucré, le goût Beirut Bakery est avant tout une quête. »

La cuisine libanaise est pleine de saveurs et le livre commence par une présentation des différentsépices et ingrédients. Place ensuite à quelques préparations de base comme les sauces tahini et les pickles.

L’art de manger à la libanaise consiste à créer des assiettes composées. La table libanaise, généreuse, riche en couleurs et en saveurs, propose une multitude de petits plats. Les mezzés en sont le plat emblématique.

Extraits de Beirut Bakery aux Éditions La Plage. Photographies de Rita-Maria Kordahi

Le livre commence avec différentes recettes d’houmous, de labneh, tapenade, tzatziki, pains pitas. Ce sont déjà près de trente variétés à partager en famille ou entre amis. Viendront ensuite les plats froids puis les plats chauds à partager. Légèreté rafraîchissante pour les premiers et réconfort chaleureux pour les seconds.

Pour nous envoûter encore davantage, les saveurs réconfortantes des desserts et boissons viennent clore ce merveilleux repas. Knéfé imprégné de sirop, maamouls sortis du four, parfum de fleur d’oranger ou d’eau de rose, douceur du lait et du miel. Les desserts sont souvent des témoignages d’amour offerts aux convives. Avec ceux-ci, vous apportez une joie simple et délicate.

Avant chaque recette, l’auteure apporte une précision ou un souvenir. Une manière d’entrer davantage dans l’histoire culinaire et l’intimité de l’auteure.

Avec près d’une centaine de recettes, ce beau livre illustré des photos de la cheffe, est un véritable hommage à la mère et aux racines culturelles de Rita-Maria Kordahi. Elle partage ainsi sa passion pour la belle et bonne cuisine d’un Liban moderne et généreux. Les délicieuses recettes de Rita ont permis à l’enseigne d’apparaître dans Vogue, d’être référencée dans Fooding 2023 ou encore de collaborer avec les maisons Hermès, Chloé et Dior. Un beau succès entièrement mérité !

Grâce à ce livre, vous pourrez faire entrer dans votre cuisine cette belle générosité gourmande et ensoleillée. Avec les beaux jours qui s’annoncent, voici une belle source d’inspiration pour de sympathiques repas conviviaux entre amis.

Extraits de Beirut Bakery aux Éditions La Plage. Photographies de Rita-Maria Kordahi

Rita-Maria Kordahi est la fondatrice de Beirut Bakery, un service de catering familial. Sa passion de la cuisine lui vient de sa mère avec qui elle crée les recettes, elle-même cheffe et traiteur libanais depuis 15 ans à Paris.

Beirut Bakery de Rita-Maria Kordahi, Éditions La Plage, 11 octobre 2023, 256 pages, Prix : 35 euros, ISBN : 9782383383277