Ce mercredi 20 mars 2024, le restaurant Le Lapin noir, sis rue du Vau Saint-Germain à Rennes, soutient Dianken à travers une journée de soutien dont le bénéfice réalisé au cours de la journée sera reversé au refuge sous forme de dons. Bref, Le Lapin noir n’aime pas qu’on le mange et vient en aide à ses congénères…

Si vous ne connaissez pas ce restaurant le restaurant vegan Le Lapin noir de Rennes, c’est l’occasion de le découvrir. Et si vous êtes déjà adeptes de leurs bons petits plats, c’est l’occasion de régaler vos papilles pour la bonne cause. Burgers et frites maison à partir d’ingrédients d’origine végétale, le Lapin Noir et son équipe vous accueille chaleureusement dans son terrier rennais.

Au rez-de-chaussée, plongez dans une atmosphère conviviale. Notre menu soigneusement élaboré offre une variété de très bons burgers, tous conçus à partir d’ingrédients végétaux. Pour une expérience plus ‘cosy’, montez à l’étage et découvrez un espace familial.

Dianken est une association dont le but est de fournir un espace paisible pour les animaux non-humains dans une perspective antispéciste.

Adresse du restaurant Le lapin noir 2 rue du Vau Saint-Germain, 35000 Rennes

Horaires :

mardi 12:00–14:00, 19:00–22:00

mercredi 12:00–14:00, 19:00–22:00

jeudi 12:00–14:00, 19:00–22:00

vendredi 12:00–14:00, 19:00–22:00

samedi 12:00–14:30, 19:00–22:00

dimanche 12:00–14:00, 19:00–22:00

lundi Fermé