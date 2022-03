RENNES. WARDRUNA OU DES WIKINGS EN CONCERT AU LIBERTE LE 26 MARS

Wardruna est un groupe de néofolk et ambient norvégien de Bergen fondé par Einar Selvik (Kvitrafn) avec Kristian Espedal (Gaahl) et Lindy Fay Hella. Warduna est en concert au Liberté de Rennes le 26 mars.

Après une date exceptionnelle à l’Olympia fin 2019 marquant les 10 ans de la sortie de leur premier album, WARDRUNA reprendra la route en avril 2021 pour une série de concerts en France. La formation norvégienne, menée par Einar Selvik, fera escale au Liberté et y célèbrera la sortie de son nouvel album « Kvitravn ». Mêlant les influences musicales et culturelles, WARDRUNA propose une version modernisée des sonorités que pouvaient créer les Vikings il y a plus de 900 ans.

Le projet est basé sur les anciennes croyances nordiques. Par sa musique le groupe cherche à plonger l’auditeur dans une version actualisée et modernisée des sonorités que pouvaient créer les Vikings il y a plus de 900 ans.

Einar Selvik, issu de la scène black metal, fonde Wardruna au début des années 2000 en s’associant rapidement avec son ancien camarade de Gorgoroth, Kristian Espedal (avec lequel il discute des aspects conceptuels), et la chanteuse originaire de Bergen, Lindy Fay Hella, qu’il connait bien.

Les trois premiers albums de Wardruna font partie d’une trilogie centrée sur l’alphabet runique, plus précisément le vieux futhark. Le projet est lancé en 2003. Le groupe publie un premier album en 2009 Runaljod – Gap Var Ginnunga, basé sur les huit premières runes (Hagal, Bjarkan, Thurs, Jara, Laukr, Kauna, Algir et Dagr).

En 2013, un deuxième album sort sous le nom de Runaljod – Yggdrasil. Cet album se base sur les huit runes suivantes du vieux futhark (Fehu, NaudiR, EhwaR, AnsuR, Iwar, Ingwar, Gibu et Sowelu).

Le 14 avril 2015, le groupe annonce que Kristian Espedal (Gaahl) quitte le groupe en tant qu’interprète de concert. Il sera toutefois présent dans l’album Runaljod – Ragnarok.

Le 4 mai 2016, le groupe met sur YouTube une vidéo annonçant la sortie de son troisième album pour l’automne 2016. Ce dernier, Runaljod – Ragnarok, sort le 21 octobre 2016, concluant ainsi la trilogie Runaljod basée sur le vieux futhark avec les dernières runes (Tyr, UruR, Isa, MannaR : Drivande, MannaR : Liv, Raido, Pertho, Odal, Wunjo et Runaljod.

Membres

Einar Selvik (Kvitrafn) : Chant, jouhikko, guimbarde, corne de chèvre, lur, harpe troubadour, écriture et concept

Lindy Fay Hella : Chant et flûte en os

Kristian Espedal (Gaahl) : Chant et concept

Hallvard Kleiveland : Violon Hardanger

Arne Sandvoll (en concert), Chant et percussions

Eilif Gundersen (no) (en concert): Corne de bouc, Lur

H.C. Dalgaard (en concert): Percussions

Jørgen Nyrønning (en concert): Violon Hardanger

Tor Jaran Apold (en concert): Violon Hardanger

Olav Mjelva (no) (en concert): Violon Hardanger

Discographie

2009 : Runaljod – gap var Ginnunga (Indie Recordings)

2013 : Runaljod – Yggdrasil (Indie Recordings)

2016 : Runaljod – Ragnarok (Indie Recordings)

2018 : Skald (Indie Recordings)