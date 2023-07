Rennes. Musclez votre culture avec la visite sportive du Musée de Bretagne

Prêt, feu, gainez ! Vous êtes amateurs, sportifs ou même non-initiés ? Alors, laissez-vous embarquer dans cette visite sportive avec la guide et médiatrice culturelle Laura Bourdais au Musée de Bretagne à Rennes, les 16 et 17 septembre 2023. Dans le cadre des journées du patrimoine, stimulez votre corps et votre esprit en participant aux exercices de musculations et de contemplations des œuvres ! C’est l’occasion idéale pour allier plaisir, apprentissage et sport.

Que vous soyez seul, en famille ou entres ami(e)s, gonflez vos muscles et votre cerveau pendant près de 30 minutes dans un moment de détente et de partage ! En 2020, le Musée de Bretagne a lancé une visite sportive dans le cadre des collectes sur le sport. Elle est de retour cette année, encore plus passionnante et pleine d’énergie ! Elle est réalisée en collaboration avec la Direction des sports de Rennes et François Denis, ancien joueur du Stade Rennais. Enfilez vos baskets et mettez votre cerveau en mode turbo parce que cette journée au musée promet d’être pleine d’enthousiasme et de dynamisme !

Laura Bourdais, médiatrice culturelle du Musée de Bretagne (à droite de l’image) © Alain Amet

Pour votre future guide Laura Bourdais, « l’idée est de découvrir des anecdotes sur le sport en Bretagne à partir de nos collections, en les alternant avec des exercices sportifs assez… » Ne paniquez pas, la fin de la phrase est déjà partie s’échauffer… on vous la donne dans quelques secondes : « … assez simples ». Des exercices sportifs assez simples ! Vous effectuerez des séances de motricité, de renforcement musculaire et de gainage, possible pour tous les niveaux. Vous aurez peut-être le privilège de pratiquer de la relaxation, une discipline entre le sport et le yoga. Une idée en cours de réflexion qui ne peut que vous apporter du bien-être ! « C’est accessible à tout le monde, très familial et sans entraînement. Chacun fait à son rythme. » Alors ne doutez plus de vos capacités, cette visite sportive n’est qu’amusement et apprentissage.

Concernant le parcours, il s’effectuera selon des collections et des objets bien spécifiques, en lien avec l’exercice sportif pratiqué. « Par exemple, on a une maquette du cairn de Barnenez à Morlaix et on retrouve la même forme lorsqu’on se met en gainage ! » Mais une nouveauté a été mise en place par Laura Bourdais et ses collaborateurs. Le parcours a été réétudié et les visites passeront de 30 minutes au lieu d’une heure, du fait de l’influence qu’il peut y avoir aux journées du patrimoine, précise la guide. Cette visite sportive se déroulera sur une partie du parcours, soit la première, soit la deuxième. Une information essentielle pour beaucoup d’entre nous, étant donné notre condition physique…

© Alain Amet

Pour les plus récalcitrants des visites traditionnelles du musée, celle-ci est parfaite pour vous. « On sort du schéma de la visite classique où on piétine et on écoute. Les commentaires sont plus courts, ils vont à l’essentiel. On alterne les moments d’exercice et les moments commentés (pause) », explique-t-elle. « L’objectif est de mettre le corps en action pour faire corps avec le musée. On veut déconstruire le fait que le musée est un endroit ennuyeux. On veut montrer ses différents usages. » C’est le moment parfait pour vous de laisser une seconde chance au musée et de venir vous surpasser physiquement et intellectuellement !

« Le fait d’être actif rend le corps à l’écoute. Notre but est de s’amuser et de passer un bon moment. » Laura Bourdais.

© Alain Amet

Infos pratiques

Visite sportive, les 16 et 17 septembre 2023.

16/09/2023 à 16:30 & 17/09/2023 à 15:30, 16:30 et 17:30.

Tout public | Gratuit

Musée de Bretagne Les Champs Libres

10 cours des Alliés 35000 Rennes