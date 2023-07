Rennes. 2023 vs 2123, une visite futuriste à la découverte du passé avec Raphaël Reuche

Le Jeu de Paume vous invite à sa visite futuriste jeudi 27 juillet 2023 à 18h. Le guide Raphaël Reuche vous transporte en l’an 2123. Grâce à la puissance de la technologie, vous aurez l’opportunité d’explorer la fascinante vie de vos ancêtres et de découvrir comment ces êtres humains vivaient en 2023… L’occasion de revenir sur le projet passionnant du Jeu de Paume ainsi que de découvrir la vie de votre futur guide, Raphaël Reuche.

Propriétaire du bâtiment, la Ville de Rennes a conçu un espace ressource d’accompagnement éducatif, culturel et citoyen : le Jeu de Paume. Cette salle de sport historique, jouxtant la Salle de la Cité et située 12 rue Saint-Louis, a été transformée et réaménagée en 2019.

© Facebook Jeu de Paume

Aujourd’hui, le Jeu de Paume est divisé en deux lieux distincts : la crèche BABAO de l’association Parenbouge et l’équipement de quartier de l’association APRAS.

Cet équipement de proximité contribue à la dynamisation du quartier Centre, à développer les liens sociaux et à soutenir l’entraide. Elle propose des activités associatives et des événements culturels et sociaux. Ainsi, le Jeu de Paume offre un espace de soutien aux initiatives de proximité, un lieu de ressource et un centre de dynamiques culturelles et patrimoniales. L’agenda est à retrouver ici.

© Camino

Pour cet été 2023, le Jeu de Paume collabore avec l’auteur, slameur, conteur et comédien Raphaël Reuche pour vous offrir une visite futuriste le 27 juillet 2023 à 18 heures. Depuis 6 ans, notre guide consacre son temps et son énergie à la création de spectacles. Il remporte en 2019 la Coupe de la Ligue Slam de France en équipe et en 2022, il est Vice-Champion des Joutes Poétiques Granvillaises. Ses créations gravitent autour des arts de la parole, du conte et du récit.

Guide en histoire approximative, Raphaël Reuche vous invite à déambuler dans son imaginaire avec une légère touche d’absurdité. Il partage avec vous les raisons qui l’ont poussé à orienter sa direction artistique vers l’imagination : « Je n’ai pas eu le choix ! Dans ma tête ça fourmille d’idées, de pensées, d’histoire, de synopsis, etc. Depuis gamin, j’ai besoin d’avoir un espace pour laisser déborder mon imagination. Si ça parle à ne serait-ce qu’à quelques personnes, c’est déjà ça ! »

Raphaël Reuche dévoile les prémices du voyage hors du temps qui vous attend : « En 2016, j’étais animateur avec des classes découvertes près de la mer et j’avais demandé aux enfants d’imaginer la côte maritime dans 50 ans. J’avais eu des réponses étonnantes comme une feuille blanche pour représenter la montée des eaux. J’ai commencé à réfléchir sur le futur à partir de là. » Après avoir expérimenté des visites futuristes dans les caves d’un grand manoir lors d’un festival, il décide de les adapter pour les villes en 2021-2022.

C’est avec sa parole et son corps que votre guide vous transportera dans un monde imaginaire, celui des années 2123. « On emmène les visiteurs à explorer une ville comme si on était transporté dans le passé par la réalité virtuelle. Imaginez-vous en 2123, où nous avons recréé de manière holographique des lieux tels qu’ils étaient en 2023 grâce à une technologie de pointe. » Mariant habilement l’écriture et l’improvisation, cette visite futuriste se déroulera au cœur même du centre-ville de Rennes. L’objectif est de passer un agréable moment et de découvrir la ville autrement.

« Cette visite futuriste, c’est une manière de sublimer les angoisses et d’en rire. » Raphaël Reuche.

« Mon spectacle Mammouth est en cours d’écriture. En ce moment, j’ai une grande phase science-fiction et dystopie. Ce conte est accompagné par la Petite Chartreuse, un dispositif du Nombril du Monde », offre Raphaël Reuche, comme un avant-goût alléchant de son prochain spectacle.

Infos pratiques

Visite futuriste, le 27 juillet 2023 à 18 heures.

Jeu de Paume – 12 rue Saint Louis 35000 Rennes

Site internet du Jeu de Paume & de Raphaël Reuche