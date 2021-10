RENNES AU TOP DES VILLES EMBOUTEILLEES EN SEPTEMBRE

Rennes est la ville la plus embouteillée de France devant Marseille, Bordeaux, Lyon et Toulon. Un constat amer qui trouverait ses causes dans 3 ou 4 facteurs principaux.

Selon une étude publiée par le magazine Auto Plus, Rennes est en première position dans le classement des villes les plus embouteillées de France. En septembre 2021, le temps perdu dans les bouchons s’élève à 18h05 pour la métropole bretonne, soit 3h31 de plus qu’en septembre 2020. Enorme gâchis.

La méthode de calcul repose sur les données recueillies par TomTom grâce aux GPS et smartphones : quel temps supplémentaire est requis pour effectuer, aux heures de pointe, le quotidien trajet en voiture domicile-travail sachant que l’étalon de mesure en période fluide est de 30 minutes ? Soit 18h05 pour Rennes qui devance toutes les autres villes.

Pourquoi ?

Plusieurs raisons : la fin progressive du télétravail ; une crainte des transports en commun par peur des contaminations ; une fréquence élevée depuis des années de travaux de voirie à Rennes, mais qui est pour autant insuffisante au regard de l’augmentation démographique de Rennes métropole et sa marche forcée vers les 500 000 habitants ; des aménagements de pistes cyclables qu’il conviendrait d’optimiser au profit des cyclistes sans pour autant réduire l’espace dédiée aux autos.

Cas pratique en vidéo en partenariat avec TVR :