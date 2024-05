La Vilaine Radio, collectif d’une quinzaine de DJ’s et webradio rennaise, a 3 ans et elle ne fait toujours pas ses nuits. Les 17 et 18 mai 2024 de 17h à 1h, la radio fête son anniversaire sous le chapiteau du somptueux jardin de La Mie Mobile, guinguette rennaise en bord de Vilaine.

Webradio indépendante à Rennes, la Vilaine Radio est un projet associatif auto financé créé par des artistes et DJs locaux, bénévoles. Elle émet sans interruption depuis le 8 mai 2021, en écoute gratuite et sans publicité sur toute la planète web. Les 17 et 18 mai 2024, de 17h à 1h, la Vilaine Radio fêtera ses trois ans d’existences à La Mie Mobile. Au programme, les artistes de La Vilaine Équipe, accompagnés de prestigieux invités pour l’occasion !

Le vendredi 17 mai 2024, la fanfare techno acoustique TeKeMaT et la musique du monde d’Ourdia ouvriront le bal. TeKeMaT, trio français, réinvente la musique avec un sousaphone, une batterie et un musicien de l’ombre. Le sousaphone, habituellement en retrait, devient le cœur de leur musique, tandis que la batterie apporte une énergie indomptée. Le musicien de l’ombre, invisible mais indispensable, donne au groupe un son unique. Ensemble, ils créent un paysage sonore familier et étrangement nouveau, une techno acoustique.

Le samedi 18 mai 2024, la pointue DJ rock Julie More et le live électro de Mac and Wester, le puissant et mélodique duo masqué formé en 2021 à Rennes. Leur musique mélange des éléments de différents genres, tout aussi contrastés, abordant des beats puissants et énergiques qui sont parfois mêlés à des mélodies suaves et mélancoliques.

Restauration sur place et stand de BZH Boutik, partenaire de la Vilaine Radio, qui proposera notamment les produits dérivés.

Enregistrement de podcasts pour diffusion ultérieure sur la radio.

La soirée : 8 € / Le pass 2 jours : 13 €

Site officiel / Facebook / Instagram / Mixcloud