Rockin’Ronnie, légende dans le monde haut en son du disque de collection, met aux enchères plus de 20 000 disques lundi 29 avril, à Hôtel des ventes de Renne, 23 place des Lices. Depuis 60 ans, ce Rennais vagabonde dans les marges de l’industrie du disque. Il a accumulé un stock impressionnant de plus de 20 000 pièces rares qu’il a toujours considérées comme les antiquités de demain. Antiquités qu’il a décidé de vendre aux enchères publiques.

L’épopée rocambolesque d’un chasseur de vinyles

Rockin’Ronnie est ce genre d’esthète qui n’hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. Dès 1961, à 14 an, il harcèle les disquaires, “emprunte” les disques de ses copains, fugue en Suisse pour acheter les démentiels 78t Sun d’Elvis. DJ à Rennes dans les 70s puis disquaire dans les années 80, c’est avec ce feu sacré qu’il transmet sa passion à toute une génération de Jeunes Gens Modernes férus d’Ancien. Avant qu’il n’explose au grand jour, le rock rennais s’échauffe la nuit aux sons de Rockin’Ronnie.

Plus de 20 000 disques rares

Pour constituer la vente, il aura fallu plusieurs mois afin de sélectionner le meilleur parmi ce stock gigantesque de près de 20 000 disques. C’est le fruit de plus de soixante ans d’une traque inlassable de la belle pièce, dans les marges de l’industrie du disque. Car si Ronnie cherche inlassablement la pièce rare, il la veut immaculée. La salle des ventes Rennes Enchères Bretagne a sélectionné près de 500 lots répartis en deux ventes : une vente imaginée comme un premier Best Of le 29 avril prochain et une vente online courant mai.

Une vente panorama de l’âge d’or du vinyle

La vente retrace toute l’histoire du vinyle en France à partir des années 50 ; les tubes grands publics comme les classiques de l’Underground. Elle va des premiers 45t de r’n’r jusqu’aux groupes punk 77 français si prisés à l’étranger (Olivensteins, Guilty Razors, Dogs, etc.) en passant par le garage 60s, la Northern Soul, le freakbeat anglais, des bandes originales improbables ou des formats inédits (un mini 33t de poche de Jimi Hendrix) sans oublier les raretés de la chanson française ; tous dans un état exceptionnellement neuf. Ronnie a également tenu à consacrer une section au rock rennais qu’il a vu naître. Une importante section de la vente est par ailleurs constituée de disques d’or et de rares coffrets comme cette box dix vinyles de Georges Brassens intégralement illustrée par Robert Combas. Avec les disques des uns et des autres, on retrouvera affiches de concerts ou objets promo de sa propre boutique.

Une vente online

La vente online, uniquement disponible sur la plateforme d’enchères en ligne Interenchères, aura lieu du 30 avril au 11 mai. Elle fera la part belle à des lots de 45 et 33t regroupant 10, 20 pièces et plus à des estimations attractives. Une autre façon de digger dans les trésors de Rockin’Ronnie.

Informations pratiques

Vente “Best of #1”, le lundi 29 avril à 14h Hôtel des ventes, 23 place des Lices 35000 Rennes

Vente online du 30 avril au 11 mai www.interencheres.com