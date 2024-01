Le Conseil municipal du 22 janvier 2024 a voté le renforcement de la place de l’arbre et du végétal dans le centre-ville. À horizon 2030, le nombre total de plantations dans le centre-ville avoisinera les 500 arbres, grâce aux 200 arbres qui seront plantés en 2027-2028 à la faveur du projet des quais de Vilaine. Pour rappel, à l’échelle de la ville, la Ville de Rennes s’est fixée l’objectif de planter 30 000 arbres supplémentaires pour la période 2020-2026.

Face à la multiplication des périodes de canicules et de sécheresses observées ces dernières années, il est devenu indispensable d’adapter la ville à ces phénomènes extrêmes. Cette adaptation passe notamment par la végétalisation de l’espace public et le développement de la strate arborée qui contribuent au rafraîchissement de la ville.

Un renforcement de la stratégie paysagère élaborée dès 2020

La ville a adopté une stratégie paysagère pour son centre-ville dès 2020. Une charte de l’arbre, adoptée en 2021, l’a renforcée. Depuis 2020, 88 arbres ont été plantés en centre-ville, dont 18 place de la Mairie. Les nouvelles orientations adoptées par le Conseil poursuivent les efforts de végétalisation et de désimperméabilisation du centre-ville. Elles permettent d’investir de nouveaux espaces et de diversifier la nature des plantations (arbustes et strates basses).

Près de 300 arbres seront plantés d’ici la fin du mandat (2026). En 2030, ce nombre s’élèvera à 500 grâce aux 200 arbres plantés à la faveur du projet des Quais de Vilaine entre 2027-2028.

Rue de Baudrairie, 4 frênes à fleurs Louisa Lady seront plantés au niveau des terrasses.

Portes Mordelaises : 24 arbres prévus (2024)

Place du Champ-Jacquet & axe Nord-Sud : 25 arbres prévus (2024-2025)

Boulevard de la Liberté : 78 cépées (hiver 2023-2024)

Place des Lices : prolongation de l’alignement existant à l’ouest, 10 arbres environ

Abords Hôtel-Dieu (rue St-Malo & Hôtel-Dieu) : 24 arbres (2025)

Projet d’aménagement des quais de la Vilaine : 200 arbres

Place du Coëtquen, 2 aubépines seront plantées à l’est de la place.

Le projet d’aménagement des quais de la Vilaine et de redécouverte du fleuve s’accompagne de la plantation de 200 arbres.

Un plan-guide de végétalisation pour 2024

En continuité de la stratégie paysagère du centre-ville, un plan guide de végétalisation est en cours d’étude, à l’échelle de la ville entière. Ce plan-guide doit définir le bon maillage végétal, les actions à mener et les secteurs prioritaires d’intervention. Ainsi, les réponses proposées ne prendront pas la même forme suivant les sites, qu’il s’agisse de plantations sur rues, de la préservation du patrimoine arboré ou de son renouvellement.