Le Rennes Urban Trail, organisé par l’association Urban Trail, propose une course à pied atypique à travers les lieux emblématiques et monuments de la capitale bretonne ce dimanche 14 avril 2024. Trois parcours existent selon les niveaux des concurrents : 7 km, 14 km ou 24 km. Attention cependant, les inscriptions à ces courses sont déjà complètes.

L’événement sportif est fondé en 2017 par Daniel Jeulin, également créateur du Marathon Vert de Rennes. Le Rennes Urban Trail instaure des parcours atypiques qui permettent aux coureurs de traverser les lieux et monuments historiques de Rennes, une façon sportive et originale de (re)découvrir la capitale bretonne. Coureurs experts aussi bien que coureurs du dimanche sont attendus ce dimanche 14 avril 2024 sur les sentiers urbains de la ville pour une 6e édition.

Après une hausse flagrante du nombre d’inscrits (passant de 8192 en 2022 à 10 023 en 2023 selon les statistiques partagées par l’association Urban Trail), l’événement attend cette année 12 000 coureurs, faisant de lui le « plus gros Urban Trail de France en nombre de participants », lit-on sur le site internet de l’association.

La course à pied offre trois parcours, un de 7 km, un de 14 et un de 24, avec un temps limité pour terminer chaque course : 1h25 pour le premier, 2h20 pour le deuxième et 3h30 pour le dernier. Le « Challenge Entreprise Groupe Legendre » permet également aux entreprises qui le souhaitent de faire participer des équipes de trois (un pour chaque parcours).

Les coureurs du Rennes Urban Trail ne doivent pas s’attendre à fouler seulement le béton des rues, mais aussi de multiples surfaces. Ils devront également changer d’allure, notamment dans les passages techniques ou au rythme des marches à gravir (jusqu’à un total d’environ 3500 marches pour le 24 km). Les coureurs traverseront divers lieux rennais populaires et/ou insolites : à titre d’exemple, l’Hôtel de Ville, la Piscine Saint-Georges, le Cinéma Arvor…

Les lieux parcourus et marches à gravir selon les parcours du Rennes Urban Trail

Les départs ne seront pas simultanés. Deux départs auront d’abord lieu pour le parcours 7 km (à 8h30 et à 9h) suivi du lancement du parcours 14 km (à 10h et 10h45). Le 24 km n’aura lui qu’un seul départ prévu à 12h. Chaque parcours forme une boucle : départs et arrivées se feront sur le Mail François Mitterrand. Un emplacement de ravitaillement sera placé le long du parcours de 14 km et deux le long du 24 km.

Le Rennes Urban Trail soutient Bretagne Atlantique Ambition (BAA) et s’engage en faveur de la recherche en neurosciences afin de lutter contre les maladies du cerveau comme la maladie de Parkinson et d’Alzheimer, la sclérose en plaques et l’épilepsie. Chaque participant paie son inscription entre 14 et 25€ dont 2€ sont reversés à l’Institut des Neurosciences Clinique de Rennes (INCR) par Rennes Urban Trail, et 15€ par équipe du challenge entreprise, qui paie quant à elle 150€ pour une équipe de trois coureurs. En 2023, 23 106€ ont été récoltés dans ce but.

INFOS PRATIQUES :

Rennes Urban Trail, Association Urban Trail

Départ des courses au Mail François Mitterrand

Inscriptions aux courses complètes