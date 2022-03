LA VILLE DE RENNES MARCHE POUR SOUTENIR L’UKRAINE MEURTRIE

Un rassemblement est organisé à Rennes par les associations samedi 5 mars à 15 h au départ du Mail François Mitterrand. La maire de Rennes, Nathalie Appéré, sera présente. En outre, la Ville de Rennes met à leur disposition des locaux sur le site Moulin du Comte pour le stockage et le conditionnement des dons qu’ils ont collectés ces derniers jours. Le collectif Solidarité Bretagne Ukraine recueille en parallèle les propositions d’hébergement solidaire à l’adresse suivante : solidarite-bretagne-ukraine@hotmail.com.

Communiqué de Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes métropole

L’agression militaire de la Russie en Ukraine a plongé la population ukrainienne dans une situation tragique, et fait prendre aux Européens la mesure de leur destin commun. Partout, l’émotion est intense et la mobilisation se fait jour pour soutenir les Ukrainiens, qu’ils résistent aux assauts criminels de l’armée russe ou qu’ils fuient les zones de combat.

À l’instar de nombreuses villes à travers le monde, Rennes arbore fièrement les couleurs de l’Ukraine au fronton de son Hôtel de Ville, pour défendre le peuple ukrainien, pour défendre la paix.

Fidèles aux valeurs de fraternité entre les peuples, de solidarité et d’accueil, de nombreux Rennais nous contactent pour apporter leur soutien. Je les remercie sincèrement de cet élan de générosité. Comme de nombreuses communes – à l’image du partenariat entre l’Association des Maires de France et la Protection civile -, Rennes et Rennes Métropole se mobilisent à leurs côtés.

Je proposerai aux élus de nos deux conseils, lors des séances du mois de mars, d’apporter un soutien financier de 80 000 € aux associations humanitaires spécialisées dans l’acheminement de matériels de première nécessité et de secours.

Nous accompagnons également le collectif Solidarité Bretagne-Ukraine et l’association All Behind Ukraine, qui œuvrent depuis le début de la crise pour la collecte de dons et le soutien à la population.

La Ville met à leur disposition des locaux sur le site Moulin du Comte pour le stockage et le conditionnement des dons qu’ils ont collectés ces derniers jours. Le collectif Solidarité Bretagne Ukraine recueille en parallèle les propositions d’hébergement solidaire à l’adresse suivante : solidarite-bretagne-ukraine@hotmail.com.

Nous échangeons également avec l’ensemble des institutions et associations engagées dans cet élan de solidarité. Je réunirai jeudi matin les principales associations d’aide humanitaire investies dans la zone de conflit. En fonction des besoins exprimés, nous préciserons très prochainement les modalités concrètes de collecte des dons pour les Rennais qui le souhaiteraient.

J’ai aussi pris contact avec mes homologues de nos villes jumelles, Poznan en Pologne (elle-même jumelée avec Kharkiv) et Sibiu en Roumanie, et j’ai proposé notre concours pour faciliter l’accueil des populations déplacées sur leur territoire.

Face à ce tournant dans l’histoire de l’Europe, restons mobilisés pour la paix et la démocratie. Un rassemblement est organisé par les associations ce samedi 5 mars à 15 h au départ du Mail François Mitterrand. J’y serai présente et j’invite toutes les Rennaises et tous les Rennais qui le souhaitent à s’y joindre afin d’exprimer notre soutien au peuple ukrainien.

Nathalie Appéré

Maire de Rennes

Présidente de Rennes Métropole