Ce jeudi 14 mars, la Ville de Rennes a reçu le Trophée Terre de Jeux 2024, dans la catégorie Éducation et Citoyenneté. Ce Trophée récompense les actions visant à sensibiliser les Rennaises et les Rennais, et prioritairement les jeunes et le monde scolaire, à l’importance du sport. L’enjeu est double : vivre la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques à Rennes, et au-delà, sur un long terme, inciter à la pratique sportive pour tous et au quotidien, en luttant contre la sédentarité.

Les actions de la Ville de Rennes qui lui valent ce prix :

À l’occasion de cette remise de trophée, la Ville de Rennes a présenté plus en particulier son Album JO 2024 – Rennes, les débuts du sport, toute histoire ! Trait d’union entre sport, histoire et culture, cet album retrace l’histoire du sport rennais tout en incitant les collectionneuses et les collectionneurs de vignettes à aller vers la pratique sportive. À chaque double page son thème rennais : sites historiques du sport comme La Confluence ou le Vélodrome, mais aussi le sport féminin, les associations sportives, etc. Accompagnés d’animateurs ou d’éducateurs, les enfants se déplaceront sur les différents sites où des activités physiques leur seront proposées et des vignettes pour l’album leur seront remises. Les enfants pourront par exemple se procurer un album et des vignettes dans les centres de loisirs, à l’école municipale des sports ou encore lors des temps forts prévus à Rennes autour des Jeux Olympiques. L’album photo conçu par les agents de la Ville de Rennes comme une pièce de collection place les jeunes dans l’histoire, l’héritage, la transmission du sport local et constitue un outil de travail ré-exploitable pour les éducateurs des activités physiques et sportives (ETAPS). 5 000 albums imprimés, 400 000 vignettes (8 par pochette), 10 pochettes par album, 10 activités potentielles par album.

Image de la couverture de l’album



Le Roazhon Sport Truck est à l’image du food truck pour le sport. Ce camion aménagé contenant du matériel sportif et technique a pour principe de proposer un grand nombre d’activités notamment dans les quartiers prioritaires. Il permet d’aller au-devant des habitants, au pied de tours par exemple. Floqué, ce véhicule – repère servira aussi lors de temps événementiels récurrents de la Ville, en soirée, ou lors des vacances scolaires, avec des partenaires associatifs, etc. Ce projet également lauréat « Impact 2024 » est d’intérêt général et envisage l’activité physique et sportive comme outil d’impact social. Il vise à prioriser les lieux où l’offre sportive est moins dense que dans d’autres endroits de la ville.

La Semaine Olympique et Paralympique a pour but de promouvoir les valeurs de l’Olympisme (amitié, respect, excellence) et du Paralympisme (détermination, égalité, inspiration et courage) avec le corps enseignant et les éducateurs des activités physiques et sportives (ETAPS) de la Ville. Pendant quatre journées, les 4, 5, 8 et 9 avril, sur le complexe sportif de Bréquigny, 1 600 enfants découvriront diverses activités : parcours pour déficients visuels, basket-fauteuil, sports acrobatiques, biathlon, handball, basket, boccia, flag-rugby. Des démonstrations sportives de basket et de volley leur seront proposées par l’URB 35 (Union Rennes Basket) et le REC (Rennes Étudiants Club). Un livret pédagogique sera remis aux enseignants, outil permettant d’aborder des sujets comme l’inclusion, l’importance de la pratique sportive, le Paralympisme, etc.

Le parrainage d’athlètes de haut-niveau avec des classes de quartiers prioritaires. Dans le cadre du label Terre de Jeux, la Ville de Rennes a souhaité soutenir plusieurs athlètes de haut niveau, en course pour la qualification des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une convention est ainsi signée entre l’Éducation nationale, la Ville, l’athlète et son club. 13 athlètes ont été soutenus financièrement en 2023 par la Ville de Rennes, 20 en 2024. En échange, ils sont les marraines et parrains de classes de quartiers prioritaires. Des rencontres et échanges sont régulièrement organisés avec les élèves des classes parrainées.

Le Trophée Terre de Jeux 2024 a pour objectif de valoriser des acteurs labélisés Terre de Jeux 2024 engagés pour le sport. Les projets éligibles portent sur différentes catégories : Éducation et citoyenneté, Environnement et climat, Santé et Bien-être, Inclusion, Solidarité et Égalité, et Culture et célébration.

La catégorie Éducation et citoyenneté vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives.

+ d’informations sur : terredejeux.paris2024.org

Photo : Remise du Trophée Terre de Jeux 2024 © Rennes, Ville et Métropole