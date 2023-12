Junior, la section jeune public du festival de cinéma Travelling, invite en 2024 une marraine et un parrain. Il et elle seconderont le jury d’enfants de la compétition de courts métrages internationale et présenteront leur travail de créateur ou de créatrice. Dans ce cadre, Clair Obscur recherche 7 ou 8 enfants âgés de 8 à 10 ans désirant devenir jurés de la prochaine compétition de courts métrages Junior.

Deux réalisateurs de films d’animation sont la marraine et le parrain de Junior, Clémence Madeleine-Perdrillat & Nathaniel H’limi.

Clémence Madeleine-Perdrillat a grandi à Paris. Après des études de Lettres modernes, elle décide de se consacrer pleinement à l’écriture de scénarios et rejoint le groupe des Indélébiles. Elle réalise plusieurs courts métrages et travaille comme scénariste sur de nombreuses séries dont Nona et ses filles et En thérapie saison 2 pour Arte, Ovni(s) pour Canal+, Les Gouttes de Dieu pour Apple, Tapie pour Netflix.

En 2023, elle crée la série Irrésistible pour Disney+. À la suite du succès en 2019 de l’unitaire d’animation La Vie de château* co-réalisé avec Nathaniel H’Limi, Clémence développe actuellement la série éponyme avec ce dernier. Prévue pour 2024, la série comptera cinq nouveaux épisodes de 25 minutes.

Clémence Madeleine-Perdrillat photographié par Jérôme Bonnet

Diplômé des beaux-arts, Nathaniel H’limi commence par réaliser des clips en stop-motion avant de partir voyager 2 ans avec son sac à dos, ses pinceaux et ses carnets. Il revient en France plus décidé que jamais à se concentrer sur l’essentiel : dessiner des histoires. Après avoir réalisé La Vie de château* avec Clémence Madeleine-Perdrillat, il développe plusieurs projets de série d’animation dont la série éponyme. Il travaille également sur différents albums jeunesse (Un nouveau monde paru à La Martinière, Jean-Chat voit dans le noir à paraître à l’École des Loisirs).

Nathaniel H’limi photographié par Léontine Behaeghel

En 2016, ils remportent un appel à projet lancé par France télévisions et co-réalisent le film d’animation : La Vie de Château*, un unitaire de 26 minutes. Le succès du film les incite à prolonger l’aventure : une série* de 5×26’ est aujourd’hui en développement !

Tous deux appellent les enfants âgés de 8 à 10 ans à devenir juré·es de la compétition de court métrage Junior.

Comment être juré.e

1 er rendez-vous le mercredi 14 février à 15h00 à la Péniche Spectacle pour rencontrer les autres jurés et l’équipe du festival ;

rendez-vous le mercredi 14 février à 15h00 à la Péniche Spectacle pour rencontrer les autres jurés et l’équipe du festival ; Projection des films en salle de cinéma dans la journée du sam. 24 février et délibération à la suite : deux programmes de courts métrages internationaux, une séance en matinée, une séance en après midi ; puis délibération à la suite ;

Remise du prix Junior le dim. 25 février à 14h00, lors de la cérémonie publique de remise des Prix du festival.

Conditions de participation

C’est simple ! Avant le 28 janvier 2024, vos enfants doivent envoyer une critique — par écrit ou en vidéo — d’un film qu’ils ont vu récemment ou il y a longtemps, qu’ils l’aient aimé ou détesté !