Rennes. Time to swing avec Hop’n Swing toute l’année et à l’Etage

Ils sont une grosse dizaine d’irréductibles à animer l’association Hop’n’Swing. Et leur enthousiasme est communicatif : ils font danser des centaines de Rennais toute l’année. Bienvenue chez Hop’n’Swing ! Et pour une première découverte haute en couleur, rendez-vous le 19 octobre à l’Etage du Liberté. Time to swing !

Le swing, c’est cette musique jazz née dans les années 1920. Musique et danse se sont développées l’une pour l’autre dans les salles de bal dans un contexte de forte ségrégation avec un héritage direct des musiques et danses noires de la fin XIXe, début XXe.

Les danses swing telles que le lindy hop, le charleston, le blues, le shag, le balboa et jazz roots puisent leurs origines dans une longue histoire culturelle et dans le lâcher-prise et l’improvisation des danseurs de la communauté afro-américaine de Harlem à New York. Ce sont des danses de couple ou solo joyeuses et expressives qui ont émergé d’une histoire sombre et oppressive, comme une résistance. Hop’n Swing tient à faire vivre cet héritage culturel et l’honorer du mieux possible.

Depuis 2003, l’association rennaise Hop’n Swing fait la promotion de la modernité des danses swing et de la musique jazz sans perdre de vue ses racines afro-américaines. Son équipe entièrement bénévole met sa passion pour la danse au service des adhérents pour leur offrir des cours adaptés à tous et de nombreuses occasions de se réunir pour pratiquer et partager des moments de convivialité dans la joie et la bonne humeur ! Tout au long de l’année à Rennes, Hop’n Swing organise des événements durant lesquels vibrent, dès que possible, les notes endiablées de groupes en live !

L’équipe enseignante Hop’n swing propose dans les différents quartiers de Rennes des cours de danses swing : lindy hop, charleston, solo jazz et blues. 100% bénévoles, ses professeurs vous proposent de partager leur expérience individuelle et collective des danses swing.

Leur objectif : transmettre le plus rapidement possible l’envie d’aller danser en soirée et vous permettre de vous y amuser dès les premières semaines de cours !

courriel : hop.n.swing@gmail.com

facebook : https://www.facebook.com/hopnswing/

site : https://hopnswing.com/

Time to Swing le 29 octobre à l’Etage

Le temps d’une soirée, L’Étage de Rennes vous fera faire un bond d’une centaine d’années dans le passé à travers le swing, une des musiques qui caractérise les années folles.

La soirée débutera par un atelier d’initiation à la danse, animé par Hop’n Swing, qui permettra aux plus novices de prendre leurs marques.

Puis, la piste s’ouvrira pleinement au rythme de la musique de Swing Deluxe. Le septet parisien aura l’heureuse mission de vous faire danser avec son répertoire de standards de jazz manouche auquel l’orchestre ajoutera des classiques de Count Basie à Duke Ellington.

Billetterie de Time to swing ici !