Rennes. La Paillette démarre une nouvelle saison théâtrale « joueuse et joyeuse »

La Paillette, théâtre et MJC à Rennes, lançait sa saison le 16 septembre 2023. Une quinzaine de spectacles pendant l’année, différents temps forts, l’accueil de compagnies en résidence, des actions de médiation culturelle et des ateliers de pratique en amateur forment les grandes lignes de ce programme. Aude Challemel du Rozier et Marthe Bouillaguet, nouveau binôme de programmation, nous en disent plus.

Rendez-vous était donné à La Paillette, partie lavoir, avec Aude Challemel du Rozier et Marthe Bouillaguet. La première est programmatrice ado-adultes et coordinatrice des pratiques en amateur. La seconde est programmatrice jeune public et coordinatrice des actions pédagogiques. « Aude et moi occupions déjà des postes de coordination à La Paillette. À la suite du départ d’Amélie Rousseau, conseillère artistique, nos postes ont évolué de façon à assurer la programmation en binôme et à la penser davantage en lien avec l’ensemble des activités de la MJC », explique Marthe Bouillaguet.

Aude Challemel du Rozier et Marthe Bouillaguet.

L’objectif est alors de concevoir la programmation par le prisme des publics et usagers de La Paillette. « On est soucieuses d’accueillir des compagnies qui ont une démarche particulière envers les publics, que ce soit par des thématiques intéressantes à mettre en débat, des formes participatives ou des actions culturelles en lien avec leur création », précise Marthe. Ainsi, le travail sur la relation aux publics, maître-mot des institutions culturelles depuis quelques années, doit désormais infuser la direction artistique, la nourrir.

Pour la saison 2023-2024, 17 spectacles sont actuellement programmés. Ce sont pour la grande majorité (14 d’entre eux) des créations de compagnies bretonnes, puisque La Paillette est missionnée au soutien de la création régionale. On trouve parmi ces propositions une palette représentative du théâtre contemporain et de son hybridité dans les formes : cirque (Et la mer s’est mise à brûler), clown (À l’Ouest), théâtre d’ombres (Le Déclin des ombres), d’objets (De l’Or au bout des doigts) et de marionnettes (Suzanne aux oiseaux), magie (Goupil et Kosmao), danse (Life Insurances), performance (Un Début de quelque chose). Il faut encore ajouter à cela des pièces théâtrales aux dispositifs particuliers : théâtre déambulatoire (Celles d’en dessous) ou participatif (Terreur), pièce radiophonique (Avec Hélène) ou en plusieurs langues (Nos Voies lactées). « On a souhaité une programmation à la fois joueuse et joyeuse », résume Aude Challemel du Rozier.

Celles d’en dessous – 29 et 30 septembre 2023. © Élian Ramis

Et la mer s’est mise à brûler – 6 octobre © Christophe Raynaud de Lage

Suzanne aux oiseaux – 19 octobre © Greg Bouchet

À l’Ouest – 9 et 10 novembre © Gérard Payell

Vignette(s) – 15, 16 et 17 novembre © Marie Heidinger

Amer B – 23, 24 et 25 novembre © Véronique Caye

Ceci est mon corps – 7 décembre © Virginie Meigne

Goupil et Kosmao – 20 et 21 décembre © Étienne Saglio

Socrates – 13 et 14 janvier

Hentoù Gwenn – Nos Voies lactées – 26 janvier © Sébastien Durand

Le Déclin des ombres – 1er février

Life Insurances – 14 février © Loig Nguyen

De l’Or au bout des doigts – 22 février © Cyril Festoc

Avec Hélène – 15 mars © Bruz Chromatik & Gweda photographie

Terreur – 31 mars © Mélanie Le Bris

Un Début de quelque chose – 12 et 13 avril © Laura Fouqueré

La mission de soutien à la création de La Paillette se prolonge par l’accompagnement en coproduction de neuf compagnies qui bénéficieront de temps de résidence pendant la saison. D’autres compagnies peuvent aussi, tout au long de l’année, solliciter des mises à disposition d’espace pour la création de spectacles.

La Paillette a aussi développé un important programme d’éducation artistique et culturelle à destination des publics scolaires. Ainsi, dans la continuité du spectacle Celles d’en dessous de Laure Fonvieille, la compagnie La mort est dans la boîte interviendra dans une classe de 3e du collège Cleunay pour travailler sur la question du matrimoine du quartier. Toujours avec cette compagnie, des élèves de l’école Marie Pape-Carpantier feront des recherches sur celle qui a donné son nom à leur établissement pour écrire un monologue en son honneur. De son côté, la comédienne Bérengère Lebâcle (collectif Lumière d’août) mettra en scène Yael Tautavel de Stéphane Jaubertie avec des classes de l’école Saint Jean Bosco. Citons encore les résidences de création en milieu scolaire d’Enora Boëlle (Le Joli Collectif) au lycée professionnel Bréquigny, et celle de Frédéric Mingant (compagnie 13/10ème en Ut) au collège Échange.

Atelier arts plastiques © Enora Morizo

Atelier danse

Lecture au lavoir © Aude Cdr

Le dernier volet d’activités de La Paillette est la pratique en amateur, qui se décline sous forme d’ateliers (à l’année ou sur plusieurs week-ends) et de stages. Théâtre, danse, musique, chant, arts plastiques, création sonore ou lecture à voix haute, ce sont presque 80 propositions pour s’initier ou s’améliorer aux expressions artistiques. La principale nouveauté de cette année est le choix d’une thématique qui résonne avec des sujets de société et qui servira de fil conducteur au festival de fin d’année Les Envolées, pendant lequel les différents ateliers proposent une représentation. Cette année, en écho avec la coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques, la thématique choisie est « Le sport à tout prix ».

Des spectacles pour toute la famille, des formes innovantes, de la création locale, de la pratique en amateur, il y en aura pour tous les goûts dans cette nouvelle saison. Vous aussi, venez pousser les portes de La Paillette.

Théâtre de La Paillette © Laurent Guizard

