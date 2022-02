the retro market est axé sur la publicité ancienne, les jouets anciens, les fripes, les disques, et du petit mobilier mode vintage, entrée 2,50 euros , gratuit -20 ans, et restauration sur place.

Adresse

halle martenot, place des lices

rue de juillet

Coordonnées

fabrice.delaunay4@libertysurf.fr

0664358783