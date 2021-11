RENNES. THE DARWIN EXPERIENCE PRÉSENTE SON NOUVEL UNIVERS

The Darwin Experience sera présent à Rennes pour un concert, samedi 13 novembre 2021. Le groupe parisien qui oscille entre pop et rock alternatif y présentera son nouvel univers décalé. Une soirée musicale à retrouver au Gazoline, à partir de 21 h. Rencontre avec ces musiciens au style affirmé.

The Darwin Experience ce sont six années qui réunissent les quatre membres qui le composent autour de la musique : Adrien Cardinaux (chant et basse), Lazare Tchékan (guitare et clavier), Thomas Legouge (guitare et clavier) et Arthur Vignaud (batterie). Une rencontre qui date de 2015 sur les bancs du lycée. Leur amitié les amènera à découvrir ensemble la musique et plus particulièrement le rock…

Ce nom insolite remonte à des années en arrière racontent Adrien Cardinaux et Lazare Tchékan. Avant même la rencontre des deux autres membres, Arthur Vignaud et Thomas Legouge, alors amis de collège, avaient pour habitude de traîner à Montmartre, plus précisément rue Darwin… pour fumer des cigarettes. Une anecdote d’adolescent de 14 ans pourtant pas si banale qu’il n’y paraît. Elle révèle la vraie nature du groupe : la musique mais pas que… Elle évoque surtout la bande de copains originaire de Paris, un groupe de titis parisiens, en quelque sorte, perdus dans les ruelles étroites du XVIIIe arrondissement et les bars étudiants des quartiers parisiens. Pas d’explications farfelues, The Darwin Experience ne faisant en aucun cas écho à quelques conspirations scientifiques évolutionnistes, mais démontrant simplement leur attachement à Paris qui nourrit leur amitié et leur musique depuis leur adolescence.

Un univers décalé et hétéroclite

Dès le départ, leurs influences sont communes. Tous ont un goût prononcé pour le rock et les groupes tels que Radiohead, Foals, et plus récemment Metronomy dont l’esthétique leur parle particulièrement. Des artistes qui influenceront et affineront leur style au fur et à mesure des années. Autant de références musicales que l’on retrouvera dans des morceaux comme « I get bored » ou bien « Nobody listens to the lyrics ».

Leurs premières expériences dans les bars à jouer des reprises de rock français (Noir Désir, Téléphone) les amènent par la suite à écrire leurs propres morceaux, d’abord en français. Mais c’est en anglais qu’ils sortiront les deux EP, Frozen shore 2017 et The Darwin Experience en 2019.

Leurs goûts évoluant avec le temps, ils découvrent en effet des groupes de rock britannique et américain qu’ils affectionnent particulièrement. Toute la musique qu’ils écoutent et aiment est désormais anglophone. Lorsque Adrien Cardinaux, le chanteur du groupe, se charge de la rédaction des lyrics, il se tourne spontanément vers l’anglais. Ce qu’il cherche : créer des ambiances en imaginant des lieux insolites, réels ou fictifs. Et puis il y a le fil conducteur. Chaque morceau se déroule dans la peau d’un personnage un peu fou à lier, obsédé par quelque chose (l’amour fou pour une extraterrestre, l’angoisse de sortir d’une voiture… ). Des histoires fantastiques ou concrètes mais enfantines, « un coffre à jouet rempli de sonorités pop, électroniques et rock ».

N’étant pas bilingues, l’utilisation d’un anglais simple est une contrainte autant qu’un parti pris qui marque la patte du jeune groupe par cette écriture enfantine et terre à terre. Un des artistes qui aura aussi inspiré le jeune homme à créer son propre univers est Nick Cave, dans sa façon de raconter des histoires amusantes avec beaucoup d’images et un récit intense. Cependant, le groupe s’attache à rester authentique et naturel, et les lyrics sont surtout inspirés de leur musique singulière qui oscille en rock et pop.

Et preuve qu’aux « âme bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années », le groupe possède une qualité qui marque tout bon musicien: la capacité à animer et habiter la scène lors des concerts.

Une nouvelle maturité pop

« de plus en plus pop, Notre musique est de moins en moins centrée autour des guitares et des sons saturés. On se dirige plus vers quelque chose de produit et de plus électronique », Adrien cardinaux.

Avec la sortie prévue de deux singles et leur travail autour de nouveaux morceaux qu’il espère voir sortir avant la fin de l’année, le groupe s’oriente vers un nouveau style. Un univers qui change d’esthétique et dont les sonorités seront beaucoup plus pop voire électroniques en comparaison de leur dernier EP, The Darwin Experience. Ce dernier mettait davantage en avant les instruments joués en live avec notamment une attention particulière mise sur la guitare. Le groupe annonce un retour musical plus déjanté et second degré. Les morceaux prévus s’accorderont sur un tempo dansant, énergique et léger d’où la forte inspiration du groupe anglais Métronomy. « On a vraiment l’impression d’être un autre groupe par rapport à ce qu’on a pu faire avant. on est à un gros tournant. Ça ne sera pas vraiment une suite », précise Lazate Tchékan, guitariste et claviériste.

The Darwin Experience, qui avaient déjà réalisé plusieurs clips, prévoit la sortie de deux nouvelles vidéos qui pourraient se présenter avec une esthétique bien éloignée de leurs premiers projets vidéo.

Malgré tout, The Darwin Experience reste dans le fond un groupe de rock, avec la présence toujours constante des instruments (guitare et batterie). Ils se considèrent comme des « rockeurs malgré eux » qui se tournent vers de la pop.

La période du Covid aura été pour eux bénéfiques. Ils en auront profité pour travailler sur ce nouvel univers autour de la création de nouveaux morceaux. Ils reprennent tout juste leurs concerts, cinq depuis la rentrée, et profitent de concerts dans des bars pour se refaire la main, après une longue période sans se produire en public.

Leur concert au Gazoline, ce samedi 13 novembre à Rennes sera l’occasion de présenter leur nouvel univers avec des morceaux exclusifs.

Bar le Gazoline, 24 rue Nantaise, Rennes, à partir de 21h, prix libre & conscient. Page Facebook de l’événement.

Prochains concerts

Le 19/11: Les vieux de la vieille, Reims

Le 20/11: Le Local, Strasbourg

Retrouvez The Darwin Experience sur Youtube et Instagram