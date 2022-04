RENNES SUR ROULETTES 2022 : DEMANDEZ LE PROGRAMME

Les 21 et 22 mai 2022, c’est tout un week-end qui fêtera les 40 ans de Rennes sur Roulettes ! Après deux annulations successives en raison de la situation sanitaire, les Rennais pourront de nouveaux assister aux compétitions qui se déroulent sur l’esplanade Général de Gaulle de Rennes.

RENNES SUR ROULETTES, C’EST ?

1er Evènement Roller Français.

Plus ancien rassemblement de roller en Europe.

2 jours d'animations de glisse extrême sur le spot

Esplanade Gal de Gaulle avec des infrastructures de taille !

Coupe du Monde des Marathons de Roller Vitesse.

Les meilleurs patineurs mondiaux présents

PLUS de 350 compétiteurs engagés / + de 15 nations

Le Paris-Roubaix du Roller / Woodstock du Roller

75% ont moins de 45 ans dont 32% ont entre 25 / 34 ans avec une parité Hommes (51%) / Femmes (49%)

Plus de 7 000 participants sur le week-end.



“La pratique du roller mais aussi du skate, de la trottinette ou encore du longboard et du gyropode continue à se développer dans notre Métropole. Face à la hausse du prix des carburants et à la nécessité de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, ces mobilités douces constituent des alternatives plus propres et plus économes à la voiture individuelle. (…) L’intérêt grandissant pour les sports de glisse s’explique aussi par leur caractère convivial et rassembleur. L’impact de la pandémie sur la santé et le lien social, en particulier chez les jeunes, pousse de plus en plus de communes de notre Métropole à se doter d’équipements favorisant la pratique de ces disciplines. Car les skateparks ou les pumptracks sont, avant tout, des lieux qui permettent aux petits et aux grands de se rencontrer, de s’amuser, de se défouler ou tout simplement de s’exprimer.“, Nathalie Appéré, maire de Rennes.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE RENNES SUR ROULETTES 2022

