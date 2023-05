Rennes sur Roulettes 2023 : Enfilez vos rollers !

Le Cercle Paul Bert rechausse ses patins les 3 et 4 juin 2023 à Rennes dans le cadre de la 41e édition de Rennes sur Roulettes, le rendez-vous phare de la glisse à l’Ouest. Au programme, du roller sous toutes ses formes, ADN de cet événementiel sportif populaire gratuit qui en fait la capitale incontestée en France. Mais aussi, de la trottinette, du skateboard, discipline olympique présente aux JO PARIS 2024, sans oublier la mobilité urbaine. Amateurs ou Professionnels, compétitions et/ou animations, démonstrations et initiations telles sont les ingrédients de ce festival glisse tant attendu et qui perdure depuis plus de 40 années !

« En route pour la 41ème édition de Rennes sur Roulettes, place incontestée de capitale du Roller en France. Au fil des années, ce rendez-vous sportif incontournable orchestré par le Cercle Paul Bert en étroite collaboration avec la Ville de Rennes, a fait de cette manifestation populaire la fête de la glisse par excellence.

Le temps d’un week-end, courses, initiations, randonnées, épreuves freestyle et spectacle vont se succéder au cœur de la capitale bretonne et permettront, dans l’esprit qui anime les organisateurs depuis l’origine, d’allier activités de masse ouvertes à tous et sport d’élite.

C’est bien entendu grâce au soutien fidèle de tous, partenaires institutionnels et économiques, Ville de Rennes mettant à notre disposition tous les moyens nécessaires à la réussite de cet événement, équipes de bénévoles enrôlées le jour J, que cette manifestation rennaise a gagné sa place sur l’échiquier international du roller. Saluons également la formidable mobilisation des bénévoles qui, sous la houlette du comité d’organisation, permet de proposer d’année en année des activités originales garantes de la réussite et de la continuité de cette belle aventure.

Bon festival à tous les aficionados de la glisse ! » – Erwan GALESNE, Président Général du Cercle Paul Bert

Au programme

Les courses : Samedi 3 juin à 16h – Course de trott’ Lactel max / Dimanche 4 juin de 8h45 à 10h15 – S’mi Roller / Dimanche 4 juin de 8h45 à 10h45 – Marathon vétérans / Dimanche 4 juin à 14h – Course familiale Ker Cadélac / Dimanche 4 juin de 15h30 à 17h15 – Marathon international

Les randonnées : Samedi 3 juin de 18h30 à 21h – Rando’ Mobility Macif / Dimanche 4 juin de 11h à 13h – Engie Rando’ Pop

Slalom/Free Jump : Samedi 3 juin – Qualifications (14h) et finales (17h) Slalom vitesse / Samedi 3 juin à 19h – Finale team Slalom vitesse / Dimanche 4 juin à 10h – Qualifications (10h) et finales (12h) Slalom battle / Dimanche 4 juin à 14 h – Free Jump

Street Contest : Samedi 3 juin – Qualifications Roller (de 12h à 17h30) et Trott’ (de 17h30 à 21h) / Dimanche 4 juin – Finales Roller (de 9h à 14h30) et Trott’ (de 14h30 à 18h)

Initiation Roller : Samedi 3 juin de 14h à 18h et dimanche 4 juin de 10h à 18h

La ville de Rennes accueille également la première étape de la Coupe du monde – World Inline Cup 2023 ! Ce circuit rassemble les meilleurs patineurs mondiaux regroupés en teams. Parmi eux, on retrouve Teams Powerlside, EOSkates, RollerBlade, Bont Europe … et un Champion du Monde Breton : Nolan BEDDIAF.

Animations gratuites

Skate time : Mini-Rampe de Skateboard tout le week-end. Découverte, pratique libre et démonstrations

Trott’Kids : Samedi à 16h (Cours des Alliés) – Gratuit. Catégories : 3/5 ans – 6/7 ans – 8/9 ans et 10/11 ans

Pôle glisse rennais : Découverte / Initiation / Démo Slalom, Roller Hockey, Skateboard avec les clubs rennais

Des partenaires impliqués

> Testez les nouvelles Mobilités sur la piste MACIF

> Ateliers numériques avec ORANGE

> Initiation au tir laser couplée à une activité fitness avec la MGEN

> Sécurité Routière #LaRoutesePartage avec Roazhon Mobility

> Animation gonflable avec STILL

> Découvrez le Skateboard avec la Fédération française de Roller et de Skateboard

> Présence de la Boxelo de Décathlon / Découverte du roller

Et pour couronner le tout, ambiance Soul Funk, Break & Electro sur le village & la Rando’ Mobility Macif avec Stereophonk aux platines !

