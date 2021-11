RENNES. SUCCULENTE DESIGN VEGETAL OU LA NATURE CHEZ VOUS

Diplômée de l’École Supérieure d’Architecture des Jardins et des Paysages de Paris, le désir d’entreprendre et de transmettre est la passion de Mathilde Lelièvre. C’est les mains dans la terre qu’elle a été progressivement conduite, expérience après expérience, à créer Succulente Design végétal en 2015.

Mathilde Lelièvre souhaite à travers son entreprise proposer des solutions aux nouveaux enjeux écologiques qui questionnent la ville et nous, ses habitants. « Dans une société qui s’urbanise à grande vitesse, le végétal reste un moyen privilégié, non seulement de nous reconnecter à la nature, mais également de nous apporter un équilibre au quotidien », explique-t-elle.

Les terrariums Succulente Design végétal sont des compositions végétales uniques, évoluant au fil des saisons, et n’exigeant pas la main verte. Objets de décoration vivants, à l’instar de la traditionnelle plante verte ou du bouquet de fleurs, les terrariums constituent une façon originale et raffinée d’inviter la nature dans son intérieur.

Les végétaux sont choisis, mis en valeur et jardinés avec précision pour recréer un écosystème harmonieux et durable, ayant l’avantage de ne nécessiter que très peu d’entretien. Chaque terrarium est une pièce unique réalisé par les soins de Mathilde Lelièvre.

Terrariums, décoration végétale, aménagement paysager, ateliers… Aujourd’hui, le challenge qu’a relevé la boutique Succulente Design végétal : créer 15 guirlandes de Noël pour le centre ville de Rennes.

Paysagiste & Décoratrice végétale

Adresse : 6 Rue de Bertrand, 35000 Rennes

Zones desservies : Rennes et les zones à proximité



Horaires :

Du mardi au vendredi

de 11h à 13h et de 15h à 19h

Le samedi de 11h à 19h

Téléphone : 06 37 40 69 73

mathilde_lelievre@hotmail.fr