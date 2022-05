Rennes. Une fresque street art par Bims et Brez Place des Lices

2022 marque les 400 ans du Marché des Lices, le rendez-vous incontournable le samedi matin des Rennais. À cette occasion, un programme de temps forts est proposé aux Rennais et aux visiteurs jusqu’à la fin de l’été : street art et visites guidées dans un premier temps en attendant d’autres animations jusqu’à la fin de l’année.

Une œuvre de street art de 60 mètres au cœur de la Place des Lices

Cette première semaine de mai va voir apparaître une œuvre de street art conçue par Bims et Brez, artistes rennais membres de l’association Teenage Kicks qui porte la biennale d’art urbain. L’œuvre d’art urbain sera créée sur les palissades du chantier du futur hôtel Mama Shelter. Le propriétaire de l’hôtel, Suitcase Hospitality, met à disposition les palissades du chantier imposant de la place.

Du point de vue artistique, carte blanche est laissée aux street artistes, avec une ligne conductrice : évoquer l’ambiance du marché, une manière de faire vivre le marché tout au long de la semaine. On y retrouvera un rappel de l’architecture des Halles Martenot avec une palette de couleurs s’inspirant de l’environnement de la place.

Ce chantier, débuté dans la matinée du mardi 3 mai, sera terminé vendredi. L’œuvre devrait restée visible jusqu’à la fin de l’été.

Bims et Brez

Bims et Brez se rencontrent en 2013 à l’occasion de “Teenage kicks”. Ils multiplient les interventions en commun depuis, adoptant une écriture proche de l’abstraction. Se dessine au fur et à mesure une œuvre empreinte de références diverses aux mouvements picturaux du XXe siècle, et pourtant libre de tout dogme.



Des visites guidées autour de la place des Lices

Afin de découvrir ou redécouvrir l’Histoire de la place des lices, Destination Rennes propose plusieurs visites guidées accessibles jusqu’à la fin de l’année. Durant 1h30 à 2h, les visiteurs pourront découvrir l’histoire du Marché des Lices, de l’architecture de la place et des évènements qui s’y sont déroulés : des tournois de chevalerie au Moyen Âge, l’installation du marché en 1622, l’incendie de 1720, la construction des Halles Martenot…

Les prochaines dates des visites :

– Samedi 14 mai à 15h30

– Vendredi 27 mai à 15h30

– Samedi 11 juin à 15h30

– Samedi 25 juin à 15h30

L’inscription est obligatoire sur le site billetterie-rennes.com ou à l’Office de Tourisme. Plein tarif : 7,20€