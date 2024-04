Jeudi 4 avril, vendredi 5, lundi 8 et mardi 9 avril 2024, se tiendra la troisième édition de la semaine Olympique et Paralympique dans les équipements intérieurs et extérieurs de la Plaine de jeux de Bréquigny (hors piscine) en présence de 1600 enfants des écoles publiques de Rennes. Cette initiative nationale vise à promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l’ADN de l’Olympisme et du Paralympique. La thématique de l’édition 2024 est de célébrer les Jeux de Paris 2024 et les athlètes du monde entier, en mettant plus d’activité physique dans le quotidien des élèves et des étudiants.

400 enfants de 37 écoles se succèderont tous les jours de 9 h 30 à 15 h 30. Cela représente 74 classes de niveau CE2 et une quinzaine de classes doubles CE2-CM1.

Les élèves, encadrés par les éducateurs sportifs de la Ville de Rennes qui interviennent en soutien des enseignants tout au long de l’année dans le cadre de l’Education Physique et Sportive, pourront s’essayer à 14 disciplines olympiques et paralympiques (de 10 h à 14 h 45) : rugby, basket fauteuil, boccia, biathlon, course d’orientation, gymnastique acrobatique, course déficient visuel, lutte, handball, disc golf, etc.

Chaque début de journée sera marqué par la cérémonie d’ouverture et la fin de l’après-midi par la cérémonie de clôture.

En complément de la découverte des disciplines olympiques et paralympiques, l’ambiance et les festivités rythmeront ces 4 journées. L’URB et le REC volley féminin proposeront des temps de démonstrations le midi (de 12 h 45 à 13 h environ) dans la salle de Colette Besson.

En partenariat avec la ligue de Bretagne de Basket, le REC rugby, le Stade Rennais Rugby, le Cercle Paul Bert Trampoline et Sports acrobatiques, le comité Handisport 35, la section Parasports de l’ASPTT Rennes et l’équipe féminine du REC Volley et l’URB.