Rennes. Le Secours populaire fait sa Broc aux lices le 2 octobre

Cette année marque les 50 ans de la Fédération d’Ille-et-Vilaine du Secours populaire français. L’occasion pour l’association de présenter 50 évènements, actions, témoignages … tout au long de l’année et tout en couleur !

BROC AUX LICES

C’est la dixième édition de la traditionnelle Broc Aux Lices qui se tiendra ce dimanche 2 octobre 2022 à la Halle Martenot !

Tout au long de l’année, les bénévoles sélectionnent les objets de qualité pour organiser cette braderie d’exception.

Tous les secteurs de la boutik’pop de Rennes sont représentés. Vous y trouverez donc des vêtements, de l’art, des meubles, des livres et jouets ou encore de la vaisselle !

Et en prime, une bonne odeur de crêpes chatouillera vos narines jusqu’au stand buvette-restauration !

Broc Aux Lices, Halle Martenot, dimanche 2 octobre, de 9h à 18h

Issu du peuple, animé par lui, le Secours populaire est né en 1945 et a reçu pour héritage la riche tradition d’entraide. Depuis toujours, il promeut une relation d’égal à égal véritablement unique, basée sur des échanges mutuels d’apprentissage. S’il n’y a pas d’assistés au Secours populaire, c’est qu’il n’y a pas non plus d’assistants. Ceux qui reçoivent et ceux qui soutiennent sont les mêmes – et tous s’enrichissent mutuellement. L’accueil y est inconditionnel : on y rapproche des individus de toutes générations, de toutes origines sociales, culturelles ou religieuses.

Le Secours populaire accueille tous les talents, parce que tous sont utiles. L’association intervient dans toutes les dimensions de la détresse humaine. C’est ce que proclame sa devise : « Tout ce qui est humain est nôtre ». Pour ce faire, elle valorise systématiquement l’initiative comme mode d’action : au Secours populaire, personne n’attend qu’on lui dise quoi faire et chacun s’inscrit librement dans une dynamique collective.

Ses bénévoles se mobilisent pour collecter des ressources sous toutes ses formes, lesquelles constituent l’essentiel de ses moyens pour développer la solidarité. Tous sont des collecteurs unis par un élan commun.

Ainsi, partout dans le monde entier, le Secours populaire rend possible la solidarité. Bénévoles comme partenaires, entreprises et donateurs, adultes comme enfants dès le plus jeune âge… tout le monde est invité à passer à l’action, à s’émanciper, à vivre la solidarité au sein d’une association chaleureuse, naturellement ouverte, où la convivialité est toujours présente.

Le Secours populaire est présent partout sur le terrain. Au bout de la rue, mais aussi au bout du monde, il agit. En France, l’association est profondément décentralisée et chacun peut ainsi agir : actions d’urgence, actions dans la durée, accompagnement global, sur les plans matériel, alimentaire, médical, moral, juridique, de la formation, de l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que de l’accès au droit, à la culture et aux loisirs, au numérique, etc.

Mais il ne saurait y avoir de frontières infranchissables entre les êtres humains. Aussi, dès qu’un drame humain se produit en Europe ou dans le monde, un appel aux dons est lancé et des aides sont apportées pour répondre au plus vite aux besoins. Mais là encore, pallier les problèmes nés de ces situations d’urgence ne suffit pas. C’est donc l’avenir qui est aussi envisagé, en concertation avec les partenaires locaux partageant les mêmes valeurs que notre association. Ce sont eux les mieux à même d’identifier les besoins des populations dans le respect de leur culture. Ils peuvent ainsi agir efficacement et dans la durée.

Le Secours populaire est engagé pour un monde plus juste et plus solidaire. Clairement désireux d’une transformation sociale, le Secours populaire s’abstient de tout clivage : il rassemble et crée du lien autour des valeurs partagées. Son engagement est un combat. Un mode d’action. Il est sur le pont. Là où ça bouge. Là où ça compte. Il a, tout naturellement, un rôle de vigie vis-à-vis des pouvoirs publics.

Fédération de l’ILLE ET VILAINE

11 bis rue de la frebardiere

35510 cesson sevigne

contact@spf35.org

Téléphone: 02 90 02 78 83