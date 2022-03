RENNES. SANTA MOZZA OU L’ITALIE RUE SAINT-SAUVEUR

La médiévale et discrète rue Saint-Sauveur, qui flanque l’église dont elle tient son nom, était connue pour abriter un café, une auberge et un antiquaire. Mais, depuis décembre, les meubles anciens ont fait place à des mets nouveaux. Benvenuto a la Santa Mozza (rella) !

Au 5 rue Saint-Sauveur, les pavés vous mènent devant une solide porte ancienne. Derrière s’étend sous une voute de pierre la Santo Mozza, une épicerie fine italienne – à la fois traiteur, charcuterie, fromagerie, cave à vin et café. Un beau et bon commerce qui est la création du Rennais d’origine sarde Silvio Piano et de son épouse Manon Piano. (Pour les vieux Rennais, sachez que Silvio est le fils de Kali et du regretté Sergio qui régalait nos papilles à la Notte et la Roma.)

La principale particularité de Santa Mozza : tous les produits peuvent être consommés sur place à n’importe quelle heure de la journée. Il en va ainsi des fromages et de la charcuterie, mais aussi des sandwichs, salades, soupes et tartines, les fameuses bruschette.

Et comment emporter tous ces délices à boire et à manger ? Dans de jolies assiettes Molleni, le tout emballé dans les sacs peints à la main par Manon.

Quand venir ? Aux horaires d’ouverture, bien sûr ! Et pour ceux qui aiment converser en se désaltérant de vin italien et de bière sarde, voire de liqueur Frangelico du Piémont ou de Bomba Carta, voire (bis) un gin tomate qui se marie étonnamment avec l’andouille de Calabre, rendez-vous en fin de journée. L’ora dell’aperitivo à la Santa Mozza connait un succès grandissant. Il ne risque pas de se démentir avec l’arrivée des beaux jours.

Silvio et Manon vous accueillent à la Santa Mozza, épicerie italienne et sarde. Santa Mozza, 5 rue Saint Sauveur, Rennes.Ouvert 7/7, les dimanche et lundi de 11 h à 19 h, les mardi, mercredi et samedi de 10 heures à 20 heures et les jeudi et vendredi de 10 heures à 22 heures. 02 90 22 37 54 santamozza@outlook.com facebook.