Rennes. Avec Sabibi Pita, la street food méditerranéenne ensoleille le centre-ville

Sabbi Pita est le nouveau restaurant de street-food méditérannéenne à découvrir dans le centre-ville de Rennes, 2 rue Jules Simon. Gérés par Louise Laouenan, les lieux à la déco rétro et chaleureuse invitent à un voyage culinaire en terre méditerranéenne. Au programme : des plats qui colorent vos assiettes et des saveurs qui éclatent en bouche ! Le tout à prix doux.

Du monde se bouscule sur la dalle de la rue Jules Simon où restaurants et bar se succèdent avec diverses propositions culinaires. Et pour cause : au numéro 2 de la rue, dans le petit espace où logeait autrefois Les Invisibles, une nouvelle décoration colorée rétro façon 70’s attire le regard. Le lieu abrite désormais une petite dizaine de couverts et autant sur la terrasse. Le vert olive et l’orange qui tend vers le paprika sont autant d’indices colorés susceptibles de révéler la nature de ce restaurant de street-food. L’ambiance chaleureuse et lumineuse de la salle, suscitée notamment par le bois et les carreaux du bar confectionnées par la céramiste Anne Bertelot, invite à pénétrer dans ce lieu dont la spécialité est, les lettres blanches sur fond orange sur la porte vitrée l’indiquent, les pitas cuisinées. Bienvenue à Sabibi Pita !

Louise Laouenan

Louise Laouenan a suivi des études en hôtellerie à Paris et a beaucoup voyagé dans les pays méditerranéens : elle a vécu en Espagne, a visité Tel Aviv, la Crète, l’Italie, la Croatie ou encore la Slovénie. Sa formation et ce petit tour d’horizon des pays en bord de mer sont en quelque sorte à l’origine de la création de Sabibi Pita, la contraction du mot “sandwich” ou “sabich” un sandwich irakien et d’Habibi qui signifie “mon amour, mon chéri”, en arabe (et que n’a jamais mieux chanté que la divine Oum Kalthoum).

Ce nouveau commerce de bouche du centre-ville de Rennes, où Louise Laouenan réside depuis deux ans, s’inscrit dans l’explosion de la présence de la street-food à Rennes. La jeune femme, épaulée par une personne et sa mère en cuisine, propose une cuisine revisitée gourmande et accessible. « Avoir un petit resto de street food est une autre approche qu’avoir un restaurant traditionnel », déclare Louise. « J’aime bien ce concept, et d’ailleurs dans les pays du Sud les petits corners de ce type sont très répandus. »

© Pauline Limouzin © Pauline Limouzin

Quatre pitas sont à la carte, dont une proposition du jour qui changera, avec chacune une garniture centrale. Pour les recettes permanentes : les falafels, traditionnelles boulettes de pois chiches, sont agrémentés de houmous au paprika grillé et une sauce amba – à la mangue et fenugrec (pita chiche) ; l’halloumi, fromage chyprien, est accompagné de sauce à la betterave et à la rose et de baba ganoush, du caviar d’aubergines (pita mami) et le shakshuka rouge aux œufs brouillés, quant à lui, partage son pain avec du houmous au citron confit et une sauce persil nigelle (pita shoushou). « Les sauces sont colorées et marquées : la betterave et la rose, la mangue avec du fenugrec. » Les pains son également garnis d’une salade de courgettes grillées, des pickles faits maisons, des poivrons et oignons rôtis à la mélasse de grenade et de la feta marinée. Une possibilité d’accompagnements est possible : patate douce grillée, potatoes ou petits pois de pickles.

Toutes les préparations, à partir de produits achetés au maraîcher du Patis (Bréal-sous-Montfort) sont cuisinées maison. « La cuisine méditerranéenne m’inspire beaucoup, les légumes sont très cuisinés et on peut s’amuser avec les saveurs et les épices. » Chaque élément est travaillé et pensé avec des saveurs spécifiques et des épices fournis par Nomie. « C’est un fournisseur qui source très bien leurs épices, de très bonnes qualités », précise-t-elle avant de compléter : « Les épices sont un élément phare du concept pour trouver le bon équilibre donc on essaie de faire attention. » La salade de courgettes est relevée avec un peu de raz-el-hanout, des épices fumées sont ajoutées dans les poivrons et oignons, et la feta est marinée avec l’harissa et de l’huile d’olive.







Sabibi Pita, 2 Rue Jules Simon, Rennes

Lors de la dégustation, les ingrédients posés par couche se découvrent au fur et à mesure, et les saveurs à l’avenant. L’acidité et le croquant des pickles, le moelleux du pain et la douceur des sauces parfois sucrées-salées donnent un ensemble homogène et agréable. Toutes les pitas sont également disponibles en bowls, sur un lit de lentilles. « L’idée, c’est de garder la base avec le produit phare de la recette et la sauce, mais de suivre les saisons. » Ainsi, quand l’automne arrivera, les recettes changeront et s’adapteront : la shakshuka rouge deviendra verte avec des légumes comme des blettes ou des épinards et la salade de courgettes laissera la place à une salade de chou rouge.

Quant aux desserts, le crumble “pita perdue” permet de récupérer les chutes des pains pita et l’utiliser comme sablé d’un crumble à base de pommes, noisettes et tonka. Comptez 9€ pour une pita seule et 16€ pour le menu complet (pita, side (accompagnement), boisson et dessert), soit une offre raisonnable au regard des propositions rennaises actuelles. Le soir, Sabibi Pita s’adapte et propose deux offres : des pitas ou des plats à partager sous la forme de mezze pour une soirée conviviale autour de mets de qualité.

En jour comme en soirée, ce nouveau restaurant de street food colore vos assiettes et réjouit vos papilles, alors n’hésitez pas, prenez un billet pour un voyage culinaire en terre méditerranéenne.

Sabibi Pita 2 Rue Jules Simon, Rennes

Mar : 12h-14h30

Mer – Sam: 12h-14h30 | 19h-21h30

Instagram