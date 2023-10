Rennes étend La rue aux écoles en faveur de la sécurité des enfants (et des parents)

La Ville de Rennes étend son dispositif « rue aux écoles » afin de réaffirmer le « droit à la ville » des enfants. Si beaucoup se réjouissent des bons effets atttendus de ce dispositif, il ne lui manque que l’ajout d’une contrainte visant à encadrer l’usage sauvage des vélos et trottinettes (vitesse excessive, empiètement des trottoirs)…

Après des expérimentations pérennisées à l’école Joseph-Lotte (Saint-Martin), et l’école des Gantelles (Maurepas), des « rues aux écoles » sont proposées à l’école Albert-de-Mun (Sud Gare) et l’école Jules Ferry (La Bellangerais). En fermant temporairement l’accès aux voitures, les rues aux abords des écoles sont sécurisées et favorisent, en toute autonomie, les mobilités des enfants.

La rue aux écoles, comment ça marche ?

À proximité immédiate de l’école, des barrières amovibles sont installées pour empêcher, de façon temporaire, la circulation de véhicules motorisés. Les matins de 8h20 à 8h50, et les mercredis midi de 11h50 à 12h20, la rue devient alors un espace réservé aux piétons, aux cyclistes et aux trottinettes.

Les riverains sont autorisés à entrer et quitter la rue à faible vitesse (20km/h). Une exception de circulation motorisée est prévue pour les services de secours et les personnes à mobilité réduite.

Un projet collaboratif

Dans un premier temps, le dispositif est installé du 9 au 20 octobre 2023. Il devrait être pérennisé à la rentrée des vacances de la Toussaint.

L’implication des parents est sollicitée durant la phase d’expérimentation afin d’assurer une présence aux barrières durant la fermeture des rues. Ils peuvent ainsi contribuer à expliquer le dispositif aux autres parents et enfants, aux riverains et automobilistes et participer activement au bilan qui sera dressé à la fin de l’expérimentation.

Rennes, la ville qui se construit à hauteur d’enfants

La Ville de Rennes a inscrit dans son Projet éducatif local, présenté aux élus en janvier 2023, l’ambition de construire la ville à hauteur d’enfant. Il s’agit notamment de réinterroger nos modes de faire et d’appropriation de l’espace public pour redonner leur place aux enfants dans la ville et favoriser leur mobilité.

En limitant la place de l’automobile, les rues aux écoles proposent aux enfants des espaces sécurisés où une plus grande autonomie de leurs déplacements est possible.

Dans ce sens, la rue aux écoles est un dispositif répondant à des objectifs multiples :

Améliorer la sécurité des enfants et des parents aux abords des écoles

Offrir un espace public de proximité apaisé

Favoriser les mobilités douces (marche à pied, vélo, trottinette…)

Améliorer la santé en luttant contre la sédentarité

Permettre une plus grande autonomie des enfants

Réduire les pollutions (nuisances sonores, qualité de l’air…)

Les premières « rues aux écoles » ont été ouvertes en avril 2022 aux abords de deux groupes scolaires : Joseph-Lotte, dans le quartier Saint-Martin et les Gantelles, dans le quartier de Maurepas. La Ville souhaite étendre ce dispositif à toutes les écoles rennaises, en lien étroit avec les familles et les équipes éducatives.