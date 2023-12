Rue des livres est ravie d’annoncer que la 16e édition du festival Rue des livres aura lieu les 16 et 17 mars 2024 aux Cadets de Bretagne à Rennes.

Au programme : salon du livre (plus de 50 éditeurs présents), rencontres (40 auteurs invités), lectures, expositions, spectacles pour enfants et de nombreuses animations. Deux jours de fête autour du livre et de la lecture ! Festival gratuit et ouvert à toutes et tous.

Pour patienter jusqu’en mars, Rue des livres lance un appel à participation pour son traditionnel concours de nouvelles. Cette année, le thème du concours est en résonance avec le fil rouge du festival, « RACINE(S) ». Chaque année, le concours de nouvelles de Rue des livres connaît un succès grandissant. Même les ados, dès 11 ans, sont invités à prendre la plume car le plaisir d’écrire est à stimuler dès le plus jeune âge. Et il n’y a aucune obligation d’être rennais pour participer!

RACINE(S)

Définition : lien solide, attache profonde à un lieu, à la terre, à un milieu, à un groupe. Au sens propre, partie souterraine d’une plante qui permet la fixation du végétal dans le sol.

Origines, ancrages, souches, héritage(s), déracinement… Il y a tout cela dans les racines.

Les nombreux embranchements de ce mot sont autant d’entrées possibles dans la fiction, autant de bourgeons prêts à éclore, autant de pistes pour vos textes.

Alors, à vos plumes !

Ce concours, gratuit et ouvert à toutes et tous, se répartit selon trois catégories d’âges :

 À partir de 11 ans

 À partir de 15 ans

 Adulte à partir de 18 ans

Avec, au-delà du plaisir de participer, un prix de 100 € pour le texte lauréat de chaque catégorie.

Le jury, constitué de membres du comité de lecture Rue des livres, de professionnels du livre, de sociétaires du CMB et des lauréats 2022 du concours de nouvelles, sera cette année présidé par Denis Bertrand, sémioticien, professeur de littérature française à l’Université Paris VIII.

Le règlement et les modalités de participation du concours sont disponibles en suivant ce lien.