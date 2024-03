Plus de 8 000 visiteurs aux Cadets de Bretagne pour Rue des Livres 2024 : 1 200 élèves participant aux rencontres scolaires, un salon du livre avec 140 auteurs, 60 libraires et maisons d’édition. Communiqué.

Un programme riche de 40 rencontres, des ateliers, des spectacles, des expositions…

Une réussite collective rendue possible par l’implication de plus de 90 bénévoles, d’une équipe de salariés et d’un conseil d’administration investis.



Un festival bien implanté dans le quartier de Maurepas

Partenaires du quartier : Demozamau, Bretagne Dadès, Brèves de quartier, Centre social de Maurepas, Centre socioculturel des Longs Prés, Collège Clotilde Vautier, Collège des Gayeulles, Elémentaire Jules Ferry, Elémentaire Jules Isaac, GPAS, IME L’espoir, Le Temps du regard, Librairie L’Astrolabe, Lycée Jean-Baptiste de la Salle, Maternelle et élémentaire Gantelles, Maternelle Trégain, PAM, Apras, Super U, Zanzan films…

Les résultats tant attendus du concours de nouvelles…

Ils ont été dévoilés lors de l’inauguration du festival :

– Adultes : Lauréat : Frères d’armes, Dominique Thys

Coup de cœur du jury : Point de rencontre, Corinne Jotterand

– Catégorie 15-17 ans. Sève, Korydwenn Boucher

– Catégorie 11-14 ans. L’inconnue à la porte, Mona Berthelot Rochais