Rennes. Rotofil, la terre en héritage à l’écomusée de la Bintinais dimanche 24 septembre 2023

Les Tombées de la nuit présente Rotofil, la dernière création de la compagnie Les Armoires pleines, dimanche 24 septembre 2023. Au son des tambours, l’écomusée de la Bintinais comme décor, la metteuse en scène Aude Liabeuf s’est inspiré de son histoire personnelle pour construire un spectacle pluridisciplinaire qui aborde la transmission agricole.

C’est une création déambulatoire qui s’ancre dans le paysage de l’écomusée de la Bintinais, route de Châtillon-sur-Seiche, dimanche 24 septembre 2023. Rotofil est l’histoire d’une transmission agricole. Anaïs n’a pas repris la ferme familiale, a choisi une autre vie mais confrontée à un dilemme, elle chemine entre injonctions, joies et colères.

« J’ai grandi avec des bouts de pailles

qui collent à la polaire.

Le genre qui s’en va pas à la machine.

Mais je suis passée de l’autre côté.

J’ai déserté les champs.

Je n’ai pas repris, j’ai choisi une autre vie. »

Anaïs nous invite dans ses paysages. Sa voix se mêle à celles de témoignages d’agriculteurs et agricultrices, la batterie est son tambour battant, la scénographie se déploie entre deux espaces en miroir, entre un parking et une friche végétale. Spectacle pluridisciplinaire, Rotofil mêle écriture textuelle, sonore, plastique et documentaire pour mieux donner voix aux agriculteurs dans l’espace public. Et interroge, à sa manière, la façon dont l’agriculture s’enracine dans le paysage, ce qu’elle nous donne à voir. C’est un cri calme et ancré, un cri d’hommage à la paysannerie qui pose la question du poids de la terre en héritage.

Infos pratiques :

Rotofil, Compagnie Les Armoires pleines, Dimanche 24 Septembre 2023, à l’Écomusée de la Bintinais, route de Châtillon-sur- Seiche, Rennes

16:30 de 17:40

À partir de 8 ans • Renseignements et billetterie en ligne et sur place le 24/09, à partir de 16h, dans la limite des places disponibles.