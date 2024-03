L’Association Culturelle des Étudiants du Centre Franco-Japonais de Management (ACECFJM) est fière d’annoncer le retour de son évènement traditionnel : le Roazhon Japan.

Il s’agit d’un festival célébrant et promouvant la culture japonaise sous toutes ses formes, à tout public, et ce à tarif libre. Depuis sa création en 2020, cet évènement au centre de Rennes a connu 3 éditions, chacune organisée avec la touche personnelle des membres de l’ACECFJM. La 3e édition, qui a eu lieu le 11 mars 2023, a rassemblé plus de 1 000 personnes.

Au programme :

Des concerts de musicien(ne)s japonais(es) avec leurs instruments traditionnels : taiko, shamisen…

dont une performance d’une artiste venue de l’île d’Okinawa : Mona Shima !

Des ateliers (calligraphie, origami, cuisine japonaise…), des démonstrations et des initiations (yosakoi, arts martiaux, kamishibai)

4 différents restaurateurs locaux de cuisine japonaise, du salé (bento…) au sucré (mochi…) !

Des artistes et artisans invités pour exposer et vendre leurs productions en lien avec le Japon, que ce soit traditionnel ou lié à la pop-culture

Des conférenciers et exposants experts de leur sujet, notamment des enseignants-chercheurs : shinto, diplomatie japonaise, les femmes et l’environnement dans les films de Miyazaki…

Un défilé de cosplay dans les règles de l’art, entièrement organisé par une association partenaire (Kitsune no Hana)

La 4e édition du festival se tiendra le samedi 16 mars 2024, de 10 h à 17 h 30, à l’IGR-IAE Rennes, 11 rue Jean Macé, 35700 Rennes, arrêt “Jules Ferry”)

