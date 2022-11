Rennes. Le groupe Ressources T-Envie vous invite au Green Friday 2022

Pour contrer la journée du black Friday devenue le symbole de nos sociétés consuméristes, le groupe coopératif breton Ressources T-Envie s’associe, pour la 6e année consécutive, au mouvement du Green Friday en proposant des alternatives à la consommation classique comme le réemploi et la réparation du 21 au 26 novembre 2022.

Le dernier vendredi du mois de novembre, tradition commerciale aux Etats-Unis, est devenu en quelques années l’emblème de la frénésie d’achat chez les consommateurs. Désireux de proposer des alternatives responsables et à impact positif, le groupe Ressources T–Envie au travers ses deux entreprises d’insertion rennaises Envie Electroménager Bretagne (Envie 35) et les dépôts ventes TROCABI se mobilise pour le Green Friday.

Durant la semaine Européenne de la réduction des Déchets dont le point d’orgue est marqué par la journée du Green Friday, les entreprises Envie 35 et TROCABI proposent gratuitement différents ateliers dont l’objectif est de montrer aux consommateurs qu’au lieu d’acheter ils peuvent réparer ou fabriquer eux-mêmes et facilement des petits objets à partir de matières déjà existantes comme du tissu. Car ne pas produire un équipement, un objet ou un vêtement, est encore la meilleure façon de consommer de manière responsable.

Pour mener à bien ce programme local du Green Friday, un groupe de 8 étudiants de Rennes School Of Business est venu leur apporter leur soutien et leur temps. Ils vont ainsi travailler pendant plusieurs semaines, aux côtés des équipes d’Envie 35, à la réalisation d’un plan d’action, à destination des étudiants et des rennais, en organisant des actions de sensibilisation dans les rues du centre-ville. Ils seront également présents lors des ateliers pour aider à l’organisation et soutenir les équipes.

Noël Responsable chez TROCABI

(Ateliers organisés grâce au partenariat avec Rennes Métropole).

Sans inscription

RDV magasin Trocabi – Champs Manceaux 16, rue des Frères Moine – RENNES

Lundi 21 nov. 2022 17h00-19h00

Atelier guirlande upcyclée

Pas de Noël sans guirlandes ! La magie de Noël, c’est aussi l’art de créer à partir de peu. Récupérez des matières textiles qui ne servent pas ou plus, des chutes de tissu, des rideaux… Et, venez transformer vos vêtements et textiles usagés en guirlandes de Noël. Il en faut parfois peu pour émerveiller les petits comme les grands.

Mercredi 23 nov. 2022 14h00-16h00

Atelier décoration de Noël

Cette année, optez pour des décorations de Noel zéro déchet en tissu. En fouillant un peu, vous avez peut-être une vieille chemise qui traîne, un morceau de drap ou une robe usée.

Apportez des chutes de tissu, votre bonne humeur et soyez prêts à retrousser vos manches ! Vous apprendrez à créer des décorations de Noël originales, écoresponsables, à peu de frais. Et si c’était ça, l’esprit de Noël ?

Green Friday chez ENVIE 35

Sans inscription

RDV magasin Envie 35

18, rue de la Donelière – RENNES

Vendredi 25 nov. 9h00-16h00

Visites des ateliers d’insertion : tour d’horizon du magasin du Magasin Envie 35.

Si vous vous demandez ce que deviennent vos anciens appareils déposés en déchetterie, venez explorer les coulisses du magasin rennais Envie 35.

Envie 35, c’est de l’humain avant tout. Qui se cache derrière la collecte, la réparation et le recyclage de nos déchets ? Nos talents, les salariés en insertion, se feront un plaisir d’échanger avec vous.

Vendredi 25 nov. 16h30-18h00

Atelier Entretenir vos équipements : les bons réflexes pour faire durer vos objets du quotidien.

Pourquoi jeter vos appareils, alors que dans la plupart des cas il suffit d’en prendre soin ? Avec nos techniciens, apprenez comment entretenir vos appareils électroménagers pour prolonger leur durée de vie. Savez-vous que la principale panne d’une machine à laver est la pompe de vidange ? mais où se trouve-t-elle ? comment on la répare ? Venez apprendre les gestes à adopter pour allonger la durée de vie de vos appareils.

Samedi 26 nov. 9h00-17h00

Repair Café : apportez votre petit électroménager cassé et nous le réparerons ensemble

Défectueux, cassé ou en panne, gardez espoir et apportez votre objet lors de notre Repair Café pour lui donner une seconde vie. Les novices sont les bienvenus. Réparer, ou apprendre à réparer: ce qui compte c’est de passer un moment convivial et de réduire nos déchets. Cet atelier est organisé en partenariat avec les bénévoles de l’association 3 Maisons – Rennes

Brico Bus: Redonnez vie à vos objets en bois

Le bois est un matériau noble et durable. Porte-manteau, cadre, coffre, chaise… on a tous des objets ou des accessoires en bois chez soi. Mais une fois cassés, ils finissent souvent poussiéreux dans le grenier car on ne sait pas comment faire pour les réparer. Venez restaurer vos objets en bois grâce au Brico Bus des Compagnons Bâtisseurs qui sera garé devant notre magasin.

Mercredi 30 nov. 10h30-12h00 et 13h30-16h00

Visites des ateliers d’insertion Envie 35 dans le cadre de l’opération ESS Tour 2022 organisée par la MGEN, CASDEN et MAIF.

Si vous vous demandez ce que deviennent vos anciens appareils, venez explorer les coulisses du magasin rennais Envie 35.