DES MAIRES DE RENNES MÉTROPOLE DEMANDENT LA RÉGULARISATION IMMÉDIATE DES MIGRANTS

Les associations de soutien aux personnes exilées ont dénombré plus de 80 personnes. D’abord installé au parc des Hautes-Ourmes, le campement a déménagé fin juillet 2021 au parc des Gayeulles, au Nord de Rennes. Si des bénévoles se relaient pour répondre aux besoins de première nécessité, la situation interroge l’action des collectivités et de l’Etat. Le 22 octobre, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande en référé de la préfecture portant sur l’évacuation et le démantèlement du camp « non conforme aux règles d’hygiène et de salubrité publique ». Les personnes devraient être relogées à proximité dans le centre de loisirs Robert-Launay réquisitionné par les services de l’État. Pour autant, lundi 25 octobre, des solutions ont dû être trouvées au débotté par des bénévoles afin d’éviter la rue à une dizaine de personnes, dont des enfants. Le dossier est ainsi loin d’être positivent soldé.

Dans un communiqué diffusé le 14 octobre, la préfecture a expliqué que « l’État a pleinement exercé ses compétences » et qu’étant donné que « la Ville de Rennes a indiqué à la préfecture le 12 octobre 2021 qu’elle ne procéderait à aucune évacuation du campement, l’État s’est substitué à la mairie ».

En réponse, David Travers, adjoint délégué à la Solidarité, à la Ville de Rennes a fustigé le 17 octobre l’attitude de l’Etat, autrement dit du préfet Emmanuel Berthier, dans une tribune cinglante diffusée par le service de presse de la Métropole.

Aujourd’hui, c’est la large majorité des maires des communes qui composent Rennes Métropole qui montent au créneau. Dans une tribune envoyée aux rédactions locales, ces dernières déplorent la conduite défaillante de l’Etat dans la gestion de l’accueil des migrants. En jeu, un budget de gestion de plusieurs millions d’euros pris en charge par les collectivités alors qu’il incombe à l’Etat ainsi que la demande de régularisation des personnes et familles installées dans ces communes.

Collectivités et Etat se renvoient donc la balle et sont à couteaux tirés. Et la tension ne fait que monter comme en témoigne cette tribune intitulée :

L’État doit assumer ses responsabilités !

Depuis de trop nombreuses années, la question de l’accueil, de la mise à l’abri et du traitement de la situation administrative et sociale des migrants sur le territoire de la métropole rennaise, comme ailleurs dans notre pays, heurte nos principes humanistes. Les récents événements autour du campement des Gayeulles à Rennes ou du centre de loisirs des Éclaireurs à Thorigné-Fouillard sont malheureusement une nouvelle illustration d’une situation intenable.

Dans nos communes, avec ou en appui des associations, nous avons mis à l’abri de nombreuses familles. Bien que cela relève des compétences exclusives de l’État, nous avons agi au nom de nos valeurs humanistes, de la fraternité qui fait le socle de notre République, et de la tradition d’accueil et d’ouverture de notre pays et de la Bretagne. Les personnes logées dans nos communes ne sont pas des « migrants rennais » ou des « migrants bretons », ce sont des personnes dont l’État ne traite pas les dossiers.

Cette situation n’est pas acceptable et l’État doit prendre ses responsabilités. Certaines familles sont présentes dans les dispositifs d’hébergement dits « d’urgence », mis en place par les communes, depuis plus d’une décennie. Ces dispositifs sont saturés. L’État doit traiter les demandes de régularisation.

Progressivement s’est installée pour ces personnes une situation provisoire qui dure, dans laquelle hommes, femmes et enfants qui pourraient être éligibles à une demande de logement dans le droit commun et à un véritable parcours d’intégration si leur situation administrative était régularisée, restent bloqués, à leurs corps défendant, dans des solutions officiellement temporaires. Les enfants vont à l’école, leurs parents s’insèrent dans la vie sociale, mais ils ne peuvent pas travailler alors que, dans le même temps, les acteurs de la vie économique nous signalent de plus en plus régulièrement des difficultés de recrutement. C’est un non-sens humain et un non-sens économique.

Sur la question de la mise à l’abri, nous, élus locaux, assumons des dépenses qui devraient être prises en charge par l’État au titre de ses compétences. Cela représente aujourd’hui un coût de plusieurs millions d’euros par an pour nos collectivités, alors même qu’une véritable politique de régularisation et d’intégration permettrait à ces familles d’être indépendantes, de s’épanouir dans nos communes et de contribuer à la vie économique de notre territoire.

Nous ne pouvons nous substituer à l’État en matière de politique migratoire. Lui seul peut agir, mais il a choisi d’adopter une position attentiste. Pire encore, il choisit de ne pas voir ceux que l’on dénomme tristement les « ni régularisables, ni expulsables » du territoire.

Administrativement, ces personnes sont invisibles. Pourtant, elles existent, elles sont bel et bien présentes parmi nous au quotidien, accompagnées par nos collectivités locales et par des associations, dont nous saluons l’engagement exemplaire.

Depuis dix ans, nous faisons tout notre possible face à un État chaque jour un peu plus absent et défaillant sur ce sujet. Aujourd’hui nous ne pouvons que constater une situation intolérable, en même temps que les limites de notre capacité à agir en tant qu’élus locaux.

Nous demandons à l’État d’agir concrètement, rapidement et efficacement pour remédier à la situation inacceptable que vivent des centaines de personnes dans notre métropole.

Nous demandons l’application de la circulaire Valls de 2012, afin de régulariser immédiatement les personnes et familles qui vivent sur nos communes et dont nous, élus, pouvons témoigner de l’intégration dans le tissu social (écoles, associations…). D’autre part, nous appelons l’État à organiser et à prendre en charge l’hébergement d’urgence des personnes exilées, en tenant compte de leur vulnérabilité réelle, conformément aux lois de notre République.

Les premiers signataires

Olivier Dehaese, maire d’Acigné

Laurence Besserve, maire de Betton

Franck Morvan, maire de Bourgbarré

Christophe Chevance, maire de Brécé

Philippe Salmon, maire de Bruz

Gilles Dreuslin, maire de Chantepie

Philippe Bonnin, maire de Chartres-de-Bretagne

René Bouillon, maire de Chavagne

Sandrine Vincent, maire de Chevaigné

Jacques Ruello, maire de Cintré

André Chouan, maire de L’Hermitage

Pascal Pinault, maire de La Chapelle-Chaussée

Anne Le Floch, maire de La Chapelle-des-Fougeretz

Régine Armand, maire de La Chapelle-Thouarault

Françoise Louapre, maire de Laillé

Daniel Yvanoff, maire de Langan

Mickaël Bouloux, maire de Le Rheu

Sylvie Galic, maire de Le Verger

Daniel Monnier, maire de Miniac-sous-Bécherel

Laurent Prizé, maire de Montgermont

Jean-Marc Legagneur, maire de Nouvoitou

Sébastien Guéret, maire de Noyal-Chatillon-sur-Seiche

Michel Demolder, maire de Pont-Péan

Nathalie Appéré, maire de Rennes

Henri Daucé, maire de Romillé

Morgane Madiot, maire de Saint-Armel

Matthieu Pollet, maire de Saint-Erblon

Philippe Thebault, maire de Saint-Gilles

Marie Ducamin, maire de Saint-Jacques-de-la-Lande

Yann Huaumé, maire de Saint-Sulpice-la-Forêt

René-François Houssin, maire de Vezin-le-Coquet