RENNES. NOËL RÉEMPLOIE LA BELLE DÉCHETTE ET VOUS ?

Les fêtes sont devenues une période indéniable de surconsommation et de création de déchets. En 2015, France info annonçait que 61 millions de jouets étaient distribués à Noël avec une moyenne de 8,4 jouets par enfant. On peut facilement imaginer que la tendance n’est pas à la baisse en 2021… La Belle Déchette a collecté environ 5 tonnes de jeux, jouets et peluches depuis le 1er janvier 2021. Le réemploi offre alors la possibilité de préparer Noël autrement ! Alors Rennais, rendez-vous à la Belle Déchette afin de consommer Noël autrement.

En effet, de nombreuses solutions existent pour limiter les achats neufs et donc notre impact social et écologique. Pour sensibiliser à ces autres façons de faire, La Belle Déchette propose, dès le mois de novembre, différents rendez-vous qui favorisent l’économie circulaire et la créativité. Voici le programme :

Les ventes à thème :

Samedi 13 novembre de 13h à 17h – Préparez vos cadeaux !

Lieu : La Réserve – 2 rue du Pré du Bois à Rennes

Dans le cadre du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, La Belle Déchette vous propose de préparer un Noël éthique et solidaire. Dressez d’ores et déjà votre liste et venez choisir avec soin des jeux et jouets de seconde main qui feront le bonheur des petits et grands à prix doux ! La Réserve regorge de trésors, il vous sera également possible de dénicher des livres, de la déco, des meubles…

Samedi 11 décembre de 13h à 17h – Vaisselle et décoration de Noël !

Lieu : La Réserve – 2 rue du Pré du Bois à Rennes

La Réserve revêt ses plus beaux atours pour vous permettre de décorer votre foyer et votre table en seconde main : vaisselle, bibelot, décoration de Noël, textile… sont de sortie et mettent à l’honneur les fêtes de fin d’année.

Durant ces temps, profitez en plus d’une remise de 30 % sur l’ensemble de La Réserve, sauf produits indiqués.

Les ateliers réemploi :

Chaque mois, La Belle Déchette programme un atelier de fabrication. L’objectif est de sensibiliser chacun et chacune au réemploi en favorisant le FAIRE, la créativité, le partage et l’apprentissage de techniques spécifiques. On apprend alors à construire un meuble en bois de récupération, à créer un vêtement ou un sac à vrac à partir de textiles existants, à inventer un luminaire en détournant des objets…

Les ateliers à venir : Il reste encore quelques places pour les 2 ateliers programmés cette année (cf ci-dessous), une bonne occasion de fabriquer un cadeau fait-main. Le programme 2022 sortira début décembre, vous pourrez alors choisir d’offrir un atelier à vos proches.

Samedis 20 et 27 novembre – de 10h à 12h

Sténopé, un appareil photo fait maison et en réemploi !

Avec Quentin Orhant de IDLV

Fabriquez votre propre appareil photo à partir de matériaux et objets de réemploi et expérimentez votre premier sténopé argentique ! Le sténopé est un dispositif optique très simple qui permet d’obtenir un appareil photographique dérivé de la chambre noire.

Tarif 40€ – prise en charge possible avec la Carte Sortir

Samedi 11 décembre – de 10h à 12h

Broderie

Avec Claire Delacotte de L’atelier Poulpe

L’atelier Poulpe vous propose une initiation à la broderie où vous pourrez réaliser une création originale et personnalisée sur le thème de Noël. Cet atelier est ouvert aux débutant.e.s et aux personnes plus expérimentées. Le Poulpe utilise principalement des tissus et fils issus de la ressourcerie.

Tarif 35€* – prise en charge possible avec la Carte Sortir

*dont 5€ pour les fournitures et le tambour de broderie

Les cartes cadeaux :

La Belle Déchette propose dans ses deux boutiques des chèques cadeaux et des bons ateliers. Vous pouvez ainsi glisser sous le sapin un cadeau qui laissera à la personne la liberté de se faire plaisir.

Pour faciliter votre démarche :

Enfin, si offrir un cadeau de seconde main n’est pas encore évident aujourd’hui, La Belle Déchette vous a préparé une petite carte qui vous aide à mieux expliquer votre démarche.