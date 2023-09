Rennes. Rassemblement en soutien à la journaliste Ariane Lavrilleux et la Liberté de la Presse

A Rennes, à l’image d’autres villes de France, le Club de la Presse de Bretagne appelle à un rassemblement ce soir mercredi 20 septembre à 18h place de la Mairie.

En effet, la journaliste Ariane Lavrilleux a été placée depuis hier en garde à vue et son domicile perquisitionné. Le but de cette opération est de lever le secret de la source qui lui a permis de révéler, dans le magazine d’investigation Disclose, notamment l’existence de l’opération militaire « Sirli », menée par la France en Égypte pour le compte de la dictature et ayant mené à la mort de populations civiles. La journaliste a été placée en garde à vue ce mardi 19 septembre et son domicile perquisitionné par la DGSI.

La rédaction d’Unidivers s’associe aux différentes rédactions, viscéralement attaché au principe démocratique du secret de la source, afin de demander la libération d’Ariane Lavrilleux et d’exiger du Gouvernement le respect de l’équilibre des pouvoirs sans lequel la République française risque de s’éloigner d’un fonctionnement démocratique sain.



Rendez-vous mercredi 20 septembre, place de la mairie, à 18h, en soutien à Ariane Lavrilleux et à la liberté de la presse.

Plus d’info :

https://disclose.ngo/fr/article/secret-des-sources-une-journaliste-de-disclose-placee-en-garde-a-vue