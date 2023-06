Rennes. Rapsode, une comédie musicale où la puissance du rap se marie à l’élégance du Conservatoire

La comédie musicale Rapsode sera présentée dans l’auditorium du Conservatoire de Rennes les 23 et 24 juin 2023. Unissant rappeurs du quartier du Blosne et élèves du Conservatoire, Rapsode est une création collective sous le signe du partage, de l’échange et de la curiosité. À l’instar de leur histoire, cette comédie musicale contemporaine raconte la vie d’une place en chantier, au cœur des rencontres. Une aventure humaine mélangeant différents milieux que l’exigence et la passion rassemblent.

Rapsode est une comédie musicale qui mélange comédiens et rappeurs, théâtre et hip-hop, conservatoire et quartier, où les compétences de chacun sont partagées et mises en valeur au profit de cette création. Pendant plus d’une heure, près de 6 rappeurs et 6 élèves vous offrent un moment de joie, de réflexion et de partage. Rapsode est une opportunité de découvrir les passions, mélanger les cultures et déconstruire les préjugés. Elle aborde des questions telles que la recherche d’une identité, l’insertion sociale, notre rapport à la rue, les événements qui s’y déroulent, la genèse des paroles, etc. C’est à découvrir les 23 et 24 juin 2023 dans l’auditorium du Conservatoire de Rennes.

Rapsode est un projet artistique initié par les rappeurs du quartier du Blosne, notamment par le rappeur ABD et son équipe (Mehdi, YRT, etc). Le jour de l’inauguration du Conservatoire, ils décident de rentrer en contact avec les professeurs. C’est le début d’une incroyable aventure : la fusion de deux univers, le partage des compétences et la rencontre de deux arts au profit d’une comédie musicale contemporaine mêlant rap et théâtre. Interrogé par notre magazine, l’enseignant du Conservatoire et le coordinateur théâtre/écriture Sylvain Ottavy raconte les prémices de cette hybridation : « La rencontre était chouette, elle s’est faite naturellement. Chacun était curieux de l’univers de l’autre. On voulait un projet qui satisfasse tout le monde ». C’est un défi à réaliser en seulement un an pour le metteur en scène. Malgré une temporalité très courte, le projet se concrétise enfin il y a deux semaines, lorsque comédiens et rappeurs se réunissent pour répéter la mise en scène de cette comédie musicale.

Léon Lechien, ABD, Sylvain Ottavy et Mehdi.

« Nous ce que l’on apprend à faire, c’est le théâtre, eux c’est la musique. La comédie musicale réunit ça. On a chacun un terrain où on est moins à l’aise donc forcément il faut qu’on prenne appui sur les autres », déclare Léon Lechien, élève au Conservatoire et assistant coordinateur de Sylvain Ottavy. Sa version est entièrement soutenue par le rappeur YRT qui considère que « c’est le partage avant tout. Chacun a appris de tout le monde ».

Cette comédie musicale contemporaine met en scène diverses rencontres au cœur d’une place en chantier. Chaque élève a écrit des textes sur cette thématique. Ainsi, ils nous interrogent sur notre rapport à la ville, l’insertion sociale, l’activité de cette place, etc. Il y a différentes formes dans l’écriture et dans les styles proposés par les élèves du Conservatoire et les rappeurs. Pour cette comédie musicale, les rappeurs ont adapté leur écriture : « On a adapté nos textes de manière plus théâtrale. On observe beaucoup pour essayer de comprendre les codes », avoue le réalisateur et rappeur Mehdi. L’objectif est toutefois de garder un rap hip hop urbain. De plus, chacun est libre dans sa création. « On vient avec ce qu’on a, ce qu’on a envie de dire dans nos textes », nous confirme le comédien Léon. C’est une pensée que l’on retrouve dans l’univers du rap. « Le rap, c’est dire ce que l’on vit, mais également ce que l’on pense sur le moment », dit YRT. Cette comédie musicale regroupe des poésies sonores, du slam, tout en maintenant un équilibre entre scènes de théâtres drôles et raps engageants.

Le rappeur YRT (à droite).

ABD et Léon Lechien.





« Quand on voit une scène de théâtre entre des élèves du conservatoire et des rappeurs, on pense directement qu’elle va bousculer les clichés. Mais on n’a pas cette intention », précise YRT. En effet, il ne s’agit pas d’une intention délibérée de déconstruire les préjugés. En réalité, la plupart des comédiens et rappeurs n’avaient jamais envisagé d’utiliser la comédie musicale comme moyen de lutter contre les stéréotypes. Forcément, chacun a des stéréotypes préétablis en soi et envers autrui, mais après quelques discussions, ils se sont rendus compte qu’ils n’y avaient pas tant de clichés entre eux. « On ne sait même pas si on s’éloigne des clichés, on a fait ce qu’on était. Les clichés viennent de l’extérieur. Les rappeurs des fumeurs de joint et les élèves du conservatoire des bobos : on s’est rendu compte qu’on s’en foutait des clichés. On n’a pas forcé la chose. On a plutôt mis les valeurs collectives de rencontre en avant », nous précise Sylvain Ottavy. Cet avis est soutenu par l’ensemble des rappeurs et comédiens autour de nous. Pour Mehdi, « dans la société, les gens vivent tous ensemble même s’ils ont des aprioris entre eux. On est tous dans la même rame de métro ou dans le même bus ».

Enfin, Rapsode a surtout été une expérience humaine et professionnelle enrichissante pour chacun. Même si le travail semblait amateur, l’exigence du groupe a apporté une certaine touche de professionnalisme, ce qui a été apprécié par le metteur en scène. « Ils m’ont fait aimer le hip hop, comprendre des choses et déplacer mon rapport artistique. Le projet est déjà gagné à 100 % », avoue Sylvain Ottavy. Pour le rappeur YRT, le principal était de réussir à faire quelque chose tous ensemble. Et cela lui servira probablement pour la suite de sa carrière. « Ça m’a déjà apporté des bonnes rencontres. Inconsciemment, elles vont sûrement apporter quelque chose à ma manière d’écrire. Peut-être que mon rap va s’inspirer du théâtre et de ce que j’ai pu voir. » Le rappeur ABD est ravi de cette expérience. Il est certain que son apprentissage du théâtre lui servira à l’avenir. « On apprend beaucoup grâce au théâtre : notre posture, le comportement, l’articulation, etc. Ça peut nous servir pour nos concerts ou nos clips. » Léon Lechien souhaite contribuer au fait de normaliser ces rencontres hybrides. Il considère ce projet comme un autre, loin d’être un événement, en espérant qu’il en existe davantage durant les prochaines années. Maintenant que les répétitions se finissent, les rappeurs et les élèves du conservatoire veulent kiffer et faire kiffer. « On veut transmettre notre joie d’être là et d’avoir travaillé ensemble aux spectateurs », nous dit Léon.

« Malgré qu’on soit de différents milieux, si on travaille dans un même but, On arrive toujours à faire ce qu’on veut » ABD.

« Finalement, ce thème du chantier représente bien le chantier de notre histoire. C’est la première étape d’un travail qui peut être sur un plus long terme. C’est un chantier qui va permettre de renforcer les modalités et les méthodes de travail pour la suite », annonce le coordinateur et metteur en scène. En effet, la rencontre entre rappeurs du Blosne et élèves du Conservatoire est a priori loin d’être terminée. Après une collaboration réussie, tous souhaitent se réunir à nouveau pour approfondir leur apprentissage dans une atmosphère joyeuse et conviviale. Une véritable amitié s’est développée entre ces différents milieux, transcendant également les générations, à l’image du metteur en scène Sylvain Ottavy. « La rencontre a eu lieu et je n’ai pas envie que ça s’arrête. On aimerait tous continuer la collaboration. Il y a un projet sur deux ans au conservatoire qui est de refaire une comédie musicale. J’aimerais que ça dépasse le conservatoire ensuite. »

La représentation du vendredi 23/06 est complète, mais il reste des places pour celle du samedi 24/06, ici.

Infos pratiques

Rapsode, les 23 et 24 juin 2023.

Auditorium du Conservatoire de Rennes – Site du Blosne

Place de Zagreb, 35000 Rennes

Contact : Site web Conservatoire de Rennes

Billetterie