Rennes. Ramen Ya ou l’authenticité de la cuisine japonaise

Depuis trois ans, le restaurant japonais Ramen Ya de Morgane et Anthony Nguyen fait le bonheur des papilles de la population rennaise. Le concept : des nouilles maison dans un bouillon mijoté et accompagnées de condiments. Le temps d’un repas, on quitte la capitale bretonne pour s’évader au Pays du soleil levant. Restaurant testé, plutôt deux fois qu’une, et validé !

Dans la rue passante de la Visitation, en plein cœur de la ville, une devanture vitrée aux couleurs sobres laisse entrevoir un restaurant tout en longueur, comme il est coutume d’en voir au Japon. Des personnes sont assises sur des tabourets hauts le long du bar, de grands bols fumant devant elles, d’autres ont pris place sur de petites tables en bois clair. Dehors, une petite terrasse faite de mobilier gris accueille également des clients. Il est de ces restaurants dont les propositions culinaires ne lassent pas. Ramen Ya, ouvert fin 2019, est de ceux-là. Spécialisé dans les ramens, le restaurant japonais n’en est pas à son coup d’essai puisque le chef Anthony Nguyen a expérimenté ses saveurs avec un premier restaurant ouvert en 2017 à Nantes.

© Ramen Ya, Rennes

Plat japonais à base de nouilles et bouillon savoureusement mijoté, les ramens comptent parmi les célébrités de la street-food japonaise. Quel est ce plat ? Alors, n’avez-vous jamais vu des emballages rectangulaires colorés ou des contenants en forme de bol au rayon “Cuisine du monde” de la grande surface du coin ou dans les épiceries asiatiques ? Ces nouilles déshydratées que l’on fait mijoter dans l’eau bouillante pendant trois minutes, à laquelle est intégrée ensuite une poudre d’épices ? Bien. Maintenant, oublions ces nouilles industrielles (qui font tout de même le bonheur de nombre d’étudiants) pour se concentrer sur Ramen Ya, né de l’expérience du Vietnamien Anthony Nguyen, chef à l’initiative du restaurant avec sa femme.

Rien ne prédestinait ce passionné de cuisine, champion de France de sushi en 2015 et 3e mondial en 2016, à s’épanouir dans le monde de la restauration bien qu’il ait grandi dans les cuisines du restaurant de sushi de ses parents à Vannes. De formation commerciale, le futur cuisinier reprend finalement l’affaire familiale au divorce de ses parents. En 2009, sa femme Morgane et lui s’installent à Nantes et ouvrent leur propre restaurant : le Joyi, du même nom que celui dans le Morbihan. Dans une volonté de retranscrire au mieux l’authenticité des traditions culinaires japonaises, Anthony Nguyen n’a pas hésité à multiplier les voyages au Japon. Le succès est tel que le couple ouvre un second restaurant, près de 10 ans plus tard, Ramen Ya : un restaurant de nouilles japonaises. Le chef s’est alors formé à l’International Ramen School au Japon.

© Ramen Ya, Rennes

Devenu un lieu incontournable à Nantes, le restaurant rennais n’a pas à rougir de son grand frère, la file d’attente ne désemplissant pas aux heures des repas. Le principe est simple à Ramen Ya : vous choisissez votre plat en fonction de vos préférences (carnassier ou végétarien), l’épaisseur de vos nouilles – futsumen pour les normales et hosomen pour les fines – et la cuisson. Selon votre bol, une option pimentée, niveau 1 à 3, est possible. Attention aux plus téméraires, même ceux qui ont l’habitude des plats pimentés, le niveau 1 étant déjà particulièrement relevé. Allez-y par étape au risque de ne pas pouvoir finir votre bol (et ce serait fortement regrettable).

Les nouilles 100% maison y sont réalisées à partir de farine bio et le bouillon (au poulet fermier, au porc breton ou végétarien) est longuement mijoté pour que les saveurs infusent bien. À ces fondamentaux de la recette s’ajoutent les condiments selon votre plat (16 choix) : sauce soja maison, huile d’ail noir, maïs, cébettes, épinards, feuilles nori, etc. Pour les viandes, particulièrement tendres selon le retour des consommateurs et consommatrices, le porc est breton et élevé au lin et le poulet est fermier, élevé aussi près de chez nous.

© Ramen Ya, Rennes

Pour ajouter une touche salée et fondante, laissez-vous tenter par l’œuf mollet mariné à la sauce soja en supplément, un véritable délice dont il est difficile de se passer une fois goûté. Comptez tout de même 2 € 50 pour le condiment mais, parole de piliers de comptoir, vous ne le regretterez pas. Et les plus gourmands seront ravis de déguster des gyozas au poulet faits maison. Le seul regret ? Qu’il n’existe pas de version végétarienne, un souhait que l’on espère encore un jour voir exhausé. Du côté des boissons, la clientèle pourra découvrir la limonade japonaise Ramunen nature, goût litchi ou prune. Cette boisson très sucrée à la bouteille originale ravira les fans de sodas classiques, également à la carte.

La note et l’accueil ravissent autant que la dégustation. Comptez un peu moins d’une quinzaine d’euros pour un bol de nouilles bien garni et une boisson. Et, malgré les moments d’intense activité, l’équipe salariée reste accueillante et chaleureuse, à l’écoute de la clientèle quand elle expérimente pour la première fois Ramen Ya. Avec, bien sûr, parfois un ou deux mots japonais sous le coude pour une immersion un peu plus forte.

Chaque pays possède des traditions et des valeurs propres, pourquoi ne pas finir sur une coutume du Japon ? Parmi les plus connues, il y a celles d’émettre du bruit en mangeant… Une hérésie en France, mais les Japonais, contrairement aux Occidentaux, estiment que ce bruit permet de mieux ressentir le goût et les arômes des plats qu’ils consomment. Cela est valable aussi bien pour les ramens que certaines spécialités locales ! Faire du bruit quand vous mangez au Japon permet également de prouver à votre hôte que sa nourriture est délicieuse. Plus le son sera fort, et plus ce dernier sera content. Alors, rendez-vous à Ramen Ya et que la symphonie commence !

Ramen Ya

6 rue de la Visitation, 35 000 Rennes

Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 22 h